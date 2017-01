Kraftig vekst for videostrømming i Norden

Ved slutten av 2016 hadde omtrent 3,8 millioner nordiske husholdninger abonnement på minst én videostrømmetjeneste. Dette er ifølge svenske Mediavision mer enn 600 000 flere enn ved utgangen av 2015.

Veksten ventes å fortsette i år, slik at to av fem husholdninger i Norden vil ha abonnement på minst én strømmetjeneste om et år.

Amerikanske tjenester

Det meste av veksten kommer de amerikanske mediegigantene til gode. Nesten 60 prosent av de nordiske abonnementene er hos enten Netflix eller HBO. Disse andelene kan bli utfordret ved at enda en amerikansk gigant, Amazon, har kommet med strømmetjenester i de nordiske landene.

– Det er sannsynlig at konkurransen vil bli mer intens i 2017. Vi ser at nye tjenester som Amazon inntar det norske OTT-markedet [Over-The-Top, journ. anm.], samtidig som at lokale aktører forsøker å gjenvinne andeler. Dette er derfor innhold – og i hovedsak originalserier – kommer til å bli enda viktigere i de kommende årene, sier Marie Nilsson, administrerende direktør i Mediavision, i en pressemelding.

Selskapet mener at det er nettopp de siste årenes store investeringene i eget og unikt innhold som har gitt Netflix den posisjonen selskapet har i blant annet de nordiske landene.

Av all den tiden nordiske internett-brukere brukte på å se på webvideo en gjennomsnittsdag i 2016, ble nesten halvparten gjort på enten Netflix eller YouTube, opplyser Mediavision.

Enda høyere i Norge

Også TNS Gallup har kommet med en ny rapport om seervaner. Denne er gjengitt av DN i denne saken (bak betalingsmur).

Ifølge rapporten abonnerer 41 prosent av i Norge på minst én strømmetjeneste. 34 prosent betaler for abonnement på Netflix, 9 prosent abonnerer på TV 2 Sumo, mens 7 prosent abonnerer på HBO.

Netflix er spesielt populært i aldergruppen 20 til 29 år, hvor hele 74 prosent betaler for tjenesten.

NRK opplever også en overgang fra lineær til strømmet tv. Populære serier som «Vikingane» og «Kampen om tungtvannet» blir også sett av mange via NRK.no. Analysesjef Kristian Tolonen i NRK forteller til DN at serien «Skam», som spesielt henvender seg til de yngre seergruppene, sto for 13 prosent av all seertid i NRKs tv-strømmetjeneste i fjor.

