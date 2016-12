Flagger hjem igjen IT-jobber etter kjempetabbe. Eksperter mener flere kommer til å gjøre det samme

Mange i Statoil har kjempet en lang kamp om kontroll over egne sikkerhetskritiske datasystemer. Det skriver NRK.

Etter hva statskanalen kjenner til skal den statlige arbeidsplassen nå flagge hjem igjen flere IT-jobber etter hendelser som kan knyttes til det indiske konsulentselskapet HCL.

Jubelstemning

– Dette er et skritt i riktig retning, og vi er glade for at ledelsen lytter til innspillene fra ansatte, sier NITO-tillitsvalgt Jorunn Birkeland i Statoil til NRK.

Onsdag ble det kjent at indiske IT-konsulenter fra HCL ble kastet ut av brannmurene til Statoil etter en hendelse som oppstod da en konsulent kom seg inn på en server han ikke skulle hatt tilgang til.

Inderen restartet et kritisk datasystem som styrte bensinlasteanlegget på Mongstad utenfor Bergen da det var i gang med tankingen av 50 millioner liter bensin.

Fornyer kanskje ikke kontrakten med konsulentene

Jorunn Birkeland i NITO mener det er viktig at IT-kompetansen i Norge blir styrket etter hendelsene i Statoil. Foto: NITO

Ifølge NRK tror flere eksperter at kontrakten med HCL ikke kommer til å bli fornyet når den går ut neste år.

– Statoil har gått på en sikkerhetssmell, og det er riktig og klokt å gjøre noe med det. Dette er en innrømmelse om at Statoil ikke har hatt god kontroll på IT-sikkerheten, sier spesialrådgiver Per Morten Hoff som er tidligere leder for IKT Norge.

Ifølge NRK har ikke Statoil hatt oversikt over hvor mange som har hatt tilgang til deres kritiske infrastruktur.

For liberal sikkerhet

Hoff mener det er åpenbart at Statoil har vært for liberale når det kommer til selskapets sikkerhetsrutiner.

Ifølge informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil har selskapet hatt gode systemer for IT-sikkerhet. Han sier til NRK at selskapet har satt seg ned for å identifisere videre tiltak Statoil kan ta seg til for å forbedre sikkerheten ytterligere.

Må ha kompetansen i Norge

Profilerte personer i bransjen tror det går mot mer innflagging i det offentlige etter avsløringene i Statoil.

– Dette handler om kritisk kompetanse som vi må ha i eget hus og i landet vårt. Det er viktig at Statoil og norsk industri er i têt når det gjelder å ha denne spisskompetansen også i fremtiden, sier Jorunn Birkeland i NITO til NRK.