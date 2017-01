Ti smarte Windows-tips du kanskje ikke kjente til fra før

Operativsystemer som Windows har en masse funksjonalitet som det krever en hel del nysgjerrighet for å oppdage. Dette til tross for at mye av denne funksjonaliteten kan være nyttig også for andre enn superbrukerne.

I denne artikkelen har vi samlet en hel del tips og triks som i alle fall kan brukes i Windows 10, men i noen tilfeller også i eldre utgaver. Noen av tipsene er nok mest for viderekommende brukere med litt avanserte behov. Men det aller meste er enkelt å få til.

Noen av tipsene vil muligens ikke fungere i de enkleste Windows-utgavene, slik som Windows 10 Home. Andre vil bare fungere i 64-bits utgaver av Windows. Mange av tipsene krever at man har administratorrettigheter i Windows.