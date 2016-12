Tiden har løpt ut for CyanogenMod. Men opp av asken stiger noe nytt

Cyanogen, selskapet som skulle slå Google på hjemmebane med en kommersiell utgave av det Android-baserte operativsystemet CyanogenMod, kom den 23. desember med en kort kunngjøring om at selskapet vil stenge alle tjenester, infrastruktur og videre utvikling av CyanogenMod allerede innen utgangen av året. Allerede er CyanogenMod-nettstedet utilgjengelig.

I praksis er dette et dødsstøt til CyanogenMod, det kanskje mest omtalte og omtalte Android-alternativet til Googles egne Android-distribusjoner.

Bakgrunn: – Vi skal ta Android vekk fra Google

Snuoperasjon

Dette kom nok likevel ikke som noen stor overraskelse, siden Cyanogen allerede i oktober meldte at selskapet ikke hadde lyktes med sine planer og derfor måtte finne nye planer for videre drift av selskapet. Grunnleggeren av CyanogenMod-prosjektet, Steve Kondik, skal ha forlatt selskapet for omtrent en måned siden.

Dette kunne ha vært slutten på hele prosjektet, men betydelige deler er basert på fri og åpen kildekode. Derfor kunne CyanogenMod-prosjektet raskt kunngjøre at det hele har blitt flyttet over i et nytt prosjekt, Lineage OS Android Distribution, som er helt uavhengig av selskapet Cyanogen.

Foreløpig er denne forgreningen nærmest bare en kopi av CyanogenMod. Men CyanogenMod-teamet lover at det skal dreie seg om mer enn bare en «rebrand». Ikke minst vil det føre til at prosjektet igjen blir en grasrot-bevegelse.

Det loves mer informasjon om Lineage i løpet av dagen i dag.

