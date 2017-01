Tirsdag samlet norske IT-toppledere seg for et viktig møte. Onsdag kveld stilte de en rekke krav til Erna Solberg

Onsdag ettermiddag har Erna Solberg kalt inn en rekke nærings-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner til toppmøte om digitalisering. Møtet er en del av arbeidet for å få på plass en plattform for et digitalt Norge.

I den anledning kalte IKT-Norge tirsdag denne uken inn en rekke av de største teknologiselskapene i Norge til et møte der de diskuterte hvilke krav de skulle stille til statsministeren.

– Det er bra at Erna Solberg har tatt eierskap til digitaliseringen av Norge, sier administrerende direktør Heidi Austlid i IKT-Norge til digi.no.

Vil skape videre vekst

Erna Solbergs møte vil finne sted i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo onsdag klokken 17.30.

– Det statsministeren ønsker å diskutere er hvordan digitaliseringtransformasjonen verden nå står ovenfor vil transformere Norge. Både offentlig sektor, og tradisjonelt næringsliv. Men også mulighetene for å skape vekst.

Accenture og Telenor

Store bransjenavn som Accenture, Atea, Basefarm, Telia, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sopra Steria og Telenor var alle innkalt til et toppledermøte i IKT-Norges lokaler dagen før Ernas toppmøte.

Roger Schjerva er sjefsøkonom i IKT-Norge. Foto: Pressefoto

– Statsministeren gir oss drahjelp til å få digitalisering høyt opp i valgåret 2017. Det er veldig bra. Det digitale toppmøtet kommer til å løfte dette ytterligere, sier sjefsøkonom Roger Schjerva i IKT-Norge.

I år rykket Norge opp fra femte til fjerdeplass i World Economic Forums omfattende internasjonale rangering av verdens mest modne IKT-land.

Norge klatrer oppover på lista

Dermed forbedret Norge seg én plass fra fjoråret.

– Det er veldig bra, men det er mulig å få Norge enda høyere opp på pallen. Det vil trygge vår levestandard, sier Schjerva.

Ifølge IKT-Norge går de fleste rapportene i samme retning. Litt etter hvordan man vekter de ulike kriteriene er Norden ledende sammen med USA og Storbritannia.

– Norge er i verdenstoppen

Verdt å merke seg er at India er nede på en 90. plass på samme liste.

– Når det kommer til digitale tjenester for næringslivet er vi i verdenstoppen. Vi er også i verdenstoppen på digital infrastruktur, sier sjefsøkonomen.

Men ifølge IKT-Norge er det rom for forbedringer.

Dette vil de forbedre

Og etter et givende toppmøte har næringslivslederne kommet fram til en rekke punkter de ønsker å fremme for statsministeren.

Blant annet ønsker IKT-Norge og næringslivslederne at man skal få på plass et digitalt kompetanseløft. Videre mener de at vi må få fart på digitaliseringen av offentlig sektor.

– Vi trenger flere studieplasser innenfor IKT, og koding må inn i skolen som fag. Skal Norge være et konkurransedyktig land i fremtiden trenger vi flere tekhoder. Det er viktig å sikre morgendagens ledere og arbeidstakere god digital kompetanse, sier direktør Austlid.

Store bransjenavn som Accenture, Atea, Basefarm, Telia, HP, IBM, Microsoft, Oracle, Sopra Steria og Telenor var alle innkalt til IKT-Norges toppledermøte tirsdag. Foto: Martin Braathen Røise

Offentlig sektor stjeler kompetanse

Selv om IKT-Norge er ivrige etter å få fart på digitaliseringen i offentlig sektor, er de ikke fornøyd med at det offentlige bygger opp sine IT-avdelinger internt.

– Offentlig sektor stjeler kompetanse, og utkonkurrerer næringen. De bygger opp store IT-avdelinger internt. Det er ikke veldig rart da de trenger kompetansen, men vi må sikre oss at næringen også får godt utdannede arbeidstakere. Ellers vil vi ikke klare det digitale løftet, sier IKT-Norge-sjefen og fortsetter:

– Når vi sier at vi vil ha fart på digitaliseringen i offentlig sektor mener vi at det offentlige må digitaliseres smartere. Vi må ha på plass løsninger som gjør det effektiv for næringsliv og innbyggere å benytte seg av disse tjenestene. Gode løsninger som allerede finnes bør resirkuleres, argumenterer hun.

– Det er alt for mange regulatoriske hindre

Heidi Arnesen Austlid er sjef for IKT-Norge. Tirsdag samlet hun næringslivsledere for å få innspill til møtet med Erna Solberg. Foto: Pressefoto

– Det offentlige må slutte å konkurrere med næringen og bruke markedet. De må kjøpe løsninger, ikke utvikle selv som de gjør i dag. Det er ikke god næringspolitikk, mener Austlid.

IKT-Norge og næringslivet er heller ikke fornøyd med vekstmulighetene for bedrifter her til lands.

– Det er alt for mange regulatoriske hindre, altså lover og regelverk som hindrer vekst. Disse lovene er skapt i en analog tid. Skal flere selskaper lykkes må vi ha bedre opsjonsbeskatning, sammenfatter IKT-Norge-sjefen.