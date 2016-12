To av tre er mot DAB-tvang

Oslo (NTB): Til neste år skal rikskanalen på radio gradvis flyttes fra FM til DAB. Motstanden mot tvangsomleggingen er stor kort tid før FM-slukkingen starter. To av tre er imot slukkingen.

Om bare tre uker, 11. januar, er Nordland første fylke ut i den store radioomleggingen, som har vært varslet i flere år og diskutert i mange omganger. Om et snaut år skal hele landet har byttet radionett.

Men motstanden er altså fortsatt stor, kort tid før omleggingen til DAB er et uunngåelig faktum. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet, svarer 66 prosent at de er imot FM-slukkingen. 17 prosent er for, mens like mange sier de ikke har noen mening.

Ikke vanskelig å forstå motstanden

Styreleder Svein Larsen i Norsk lokalradioforbund merker seg motstanden mot det han selv mener er en unødvendig omlegging.

– Motstanden er ikke vanskelig å forstå. Det er åpenbart at det er vanskelig å argumentere for at det er nødvendig å slokke FM-nettet og erstatte det med DAB. Når man tenker på NRKs intensive kampanjer om DAB, er det forbausende lavt, sier Larsen om at bare 17 prosent er for slukkingen.

– Men Norge har jo tatt beslutningen. Av praktiske og økonomiske årsaker er det for sent å snu nå.

En del lokalradioer får fortsette med å sende på FM fram til 2022. (©NTB)

Vil vekk fra proprietære programmeringsgrensesnitt: Ny standard skal gjøre det enklere å utvikle DAB+-apper til mobiltelefoner »