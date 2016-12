Trafikkork har vært et daglig syn for Microsoft-ansatte. Nå har selskapet bestemt seg for å flytte 550 ansatte inn i nye lokaler

I løpet av mai 2019 kommer 550 Microsoft-ansatte til å flytte inn i Bjørvika i Oslo. Det skriver Finansavisen.

Selskapet signerte nylig en leiekontrakt som gir dem adgang til 9 600 kvadratmeter som går over tre etasjer i et flunkende nytt bygg som oppføres i østenden av Dronning Eufemias gate, som går parallelt med Operaen.

550 ansatte må pakke sakene sine

IT-selskapet flytter dermed 200 utviklere fra Torggata i Oslo og 350 ansatte fra Lysaker i Bærum til turistmagneten i Oslo sentrum.

digi.no fikk tips om flyttingen allerede i november, men da ønsket ikke selskapet å kommentere relokaliseringen.

– Det vi kan si er at dagens leieavtale er oppe til forhandling, men vi har ikke truffet en endelig beslutning på nåværende tidspunkt, skrev kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft i en SMS til digi.no da.

Microsoft kommer til å leie de nye lokalene av boligutvikler Oslo S utvikling, skriver Finansavisen.

Over 3 000 kroner kvadraten

Selskapet har som mål å bygge ut kontorer, boliger og et variert handels- og kulturtilbud på gateplan for å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

– Arbeidsliv og teknologi henger tett sammen, og begge deler utvikler seg raskt. Kontoret vil spille en helt annen rolle i fremtidens arbeidsliv, så for oss handler dette om mer enn å bytte kontor. Vi tar et steg inn i fremtiden, og det er en stor fordel å dele lokaler med utviklingsavdelingen vår, sier administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge.

Ifølge administrerende direktør Rolf Bernt Thorsen i Oslo S Utvikling kommer Microsoft til å betale godt over 3 000 kroner per kvadratmeter for de nye næringslokalene.

Bygningene i Barcode langs Dronning Eufemias gate i Bjørvika, speiler seg i utløpet av Akerselva bak Operaen. I løpet av mai 2019 kan Microsoft glede sine ansatte med den samme utsikten. Foto: Scanpix

Om vi sier at leieavtalen sørger for en inntekt til Oslo S Utvikling på 3 000 kroner per kvadratmeter, vil de årlige kostnadene for næringsbygget utgjøre rundt 29 millioner kroner for Microsoft.

En leietaker per bygg

Til nå har byggene i Bjørvika ofte hatt bare en leietaker per bygg, skriver Finansavisen.

– Barcode har mange store leietagere, men nå kommer det i større grad at flere bygg blir flerbruksbygg. Vi ser økt interesse fra gårdeiere på dette. De ønsker ulik profil på leiekontrakter slik at ikke alle løper ut samtidig, sier leder Ole Christian Iversen for utleie i Akershus Eiendom til avisen.

Ifølge Finansavisen er ikke Microsoft det eneste selskapet som skal flytte på seg. IBM og Dell snuser også på nye lokaler.

1 150 ansatte fra IBM og Dell

IBM ønsker seg og sine 900 ansatte til Bjørvika sammen med Microsoft, mens Dell ønsker å flytte inn i lokalene til EMC på Skøyen som det amerikanske selskapet kjøpte opp tidligere i år.

Totalt vil rundt 250 ansatte i Dell/EMC omfattes av flyttingen, ifølge Finansavisen.

– Vi håper å ta en beslutning i løpet av kort tid. Om vi rekker det før jul vet jeg ikke, men vi skal flytte i løpet av tredje kvartal neste år, samtidig som leiekontrakten vår løper ut, sier kommunikasjonsdirektør Otto Backer Solberg i IBM Norge til Finansavisen.