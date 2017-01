Trump: – Ingen datamaskiner er trygge

Washington (NTB-AP): USAs påtroppende president Donald Trump stoler ikke på nymotens teknologi når noe viktig skal leveres. Skriv det ned, og send det med bud – ingen datamaskiner er trygge, mener han.

Mens Trump er kjent for å bruke Twitter til å kommentere både stort og smått i offentligheten, har han ikke tillit til IT-systemer når viktig og sensitiv informasjon skal overleveres.

– Mer komplisert

– Det er veldig viktig, hvis du har noe som er veldig viktig, å skrive det ned og få det levert med bud på gammeldags vis. For én ting kan jeg fortelle dere, ingen datamaskiner er trygge, sa Trump til journalister lørdag da han ble spurt om Russlands påståtte hacking av Demokratene under valgkampen. Trump mener datamaskiner «har gjort livet mye mer komplisert».

Til tross for at han både nå og under valgkampen uttrykker bekymring for datasikkerhet, har han avvist konklusjonene fra amerikansk etterretning om at Russland hacket Demokratene og påvirket valget i Trumps favør.

Teknologiske motsatser

I likhet med sin forgjenger Barack Obama, har Trump som kjent en smarttelefon, som han bruker til holde seg selv og verden oppdatert på Twitter. Men han surfer ikke på nettet, og han bruker sjelden datamaskiner. Han blar gjennom bunker med aviser, tidsskrifter og artikler når han skal lese nyheter. Teknologisk er den 70 år gamle påtroppende statslederen en motsats til Obama, som kom inn i Det hvite hus som en relativt ungdommelig 47-åring.

Den nå avtroppende presidenten var den første innehaveren av Det ovale kontor som hadde en smarttelefon. Da han flyttet inn i Det hvite hus, beordret han en omfattende oppgradering av IT-systemene, nye datamaskiner ble kjøpt inn, og internettforbindelsen ble kraftig oppgradert. Men én ting var ikke med i Obamas satsing på kommunikasjon: en budtjeneste. (©NTB)