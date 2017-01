Været avgjør når Øst-Finnmark får tilbake telefoni og internett

Båtsfjord/Oslo (NTB-Per-Helge Berg): Telenor håper å få opp telefon- og internettforbindelsen til flere områder langs kysten av Øst-Finnmark ved midnatt onsdag. Men været avgjør.

Et brudd på en hovedfiberkabel er årsaken til at både mobiltelefoner, fasttelefoner, internett og båtsamband har vært ute av drift i store områder i Øst-Finnmark siden tirsdag.

Bruddet på fiberkabelen er lokalisert til en kabel som ligger i sjøen, og en kabelbåt som var på vei ut til stedet tirsdag måtte snu på grunn av uværet.

Onsdag formiddag kom kabelbåten fram og arbeidet er i gang.

– Funnet én ødelagt kabel

– Skipet har fått opp en stump av den ødelagte kabelen og dykkerne leter nå etter den andre delen. Disse må så skjøtes om bord, noe som vil kunne bli utført i løpet av ettermiddagen og kvelden, sier informasjonssjef Per A. Meling i Telenor til NTB.

– Hvis alt går etter planen håper vi at den er skjøtet og reparert rundt midnatt, sier han.

I tillegg ser Telenor på muligheten for å bygge om løsningene de har i Båtsfjord og Berlevåg til stasjoner for GSM-nettet, slik at det vil kunne være et samband i drift om fiberkabelen til sjøs igjen skulle bli brutt.

– Det er fortsatt noe samband i området, blant annet har flyplassen i Båtsfjord samband, men i selve tettstedene Båtsfjord og Berlevåg er det omtrent helt dødt, sier Meling.

Han understreker at framdriften er avhengig av været, og sier at det har løyet en del de siste timene, noe som gjorde det mulig å få ut dykkerne ved bruddstedet.

Frisk bris

Ifølge yr.no blåser det opp til liten kuling i området onsdag formiddag, men vinden er ventet å gå ned til frisk bris i løpet av dagen.

Kabelbruddet har også ført til at deler av det maritime VHF- og MF-nettet til Telenor kystradio er berørt slik at også maritim nødtrafikk er nede langs store deler av Finnmarkskysten.

Finnmark politidistrikt bekrefter overfor NTB at det har vært en stille natt uten alvorlige hendelser i de områdene som er berørt.

Møte

Fylkesberedskapssjef Ronny Schelderup ved Fylkesmannen i Finnmark forteller også om rolige tilstander

– Vi har hatt et møte nå i morges med kommunene, politiet, 110-sentralene og AMK og kan konstatere at det har vært en begivenhetsløs natt, sier Schelderup til NTB.

Problemene har vart siden tirsdag morgen, og politi og helsevesen i Båtsfjord og Berlevåg har satt inn døgnbemanning for å hjelpe folk. (©NTB)