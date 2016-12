Varslet stor endring i Windows – fra blått til grønt

Microsoft har tilsynelatende valgt å skifte fra blått til grønt på Windows' beryktede Blue Screen of Death (BSOD), altså feilmeldingsskjermen som vises når det har gått virkelig galt for operativsystemet eller tett integrert programvare.

BSOD skal ha blitt innført med Windows NT 3.1 i 1993. For alvor kjent ble den først med Windows 95, som ikke bare var langt mer utbredt, men som også krasjet mye oftere.

Grønnskjerm?

Nå kan tiden altså være over for dette ikoniske varselet. I alle fall har enkelte som har tatt i bruk en lekket testutgave av en framtidig Windows 10-versjon, lagt ut et bilde på Twitter av en grønnskjerm.

Men dette skjedde først etter at Matthijs Hoekstra i Microsoft hadde skrevet at det var en virkelig stor endring i disse utgaven, som alle hadde gått glipp av. Senere kom han med et hint om at endringen er grønn.

Som man kan se på bildet øverst i saken, er grønnskjermen utstyrt med en QR-kode som kan brukes til å få mer informasjon om hva som har gått galt. Denne ble innført med forrige store Windows 10-oppdatering, Anniversary Update, men ikke uten kritikk.

Dette betyr ikke at vanlige Windows 10-brukere vil bli vist grønnskjermen i framtiden. Ifølge Hoekstra er fargen valgt for å skille feil som oppleves av Inside-brukere fra feil som oppleves av vanlige brukere.

