For to år siden ble et nytt sjøkabelanlegg mellom Rygge i Østfold og Tønsberg i Vestfold satt i drift for å sikre folk på Østlandet strømforsyning i fremtiden. Når det nye anlegget var i stabil drift, var det på tide å pensjonere de nesten 40 år gamle sjøkablene.

Foto: Hallfrid Simonsen/Newswire