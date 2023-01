3D er ikke dødt ennå: Disse bærbare PC-ene gir deg 3D-bilder uten briller

3D-TV-er tok aldri skikkelig av, og selv om det også er gjort noen forsøk på å piske opp entusiasme for teknologien på PC-fronten, har det hittil vært ganske glissent med produkter. Noen gir imidlertid ikke opp, og en av dem er Asus.

På CES-messen avduket Asus et par bærbare PC-er med 3D-skjermer som ikke krever de spesielle polariseringsbrillene som vanligvis er nødvendige når man ser 3D-innhold på TV eller kino.

Autostereoskopisk

De to nye modellene ProArt Studiobook 16 3D OLED og Vivobook Pro 16X 3D OLED leveres begge med såkalte autostereoskopiske skjermer – en teknologi som først og fremst ble popularisert med Nintendos bærbare spillmaskin 3DS.

Teknologien fungerer i korte trekk ved at det genereres to sett av piksler som representerer motivet sett fra to ulike vinkler. Bildene sendes til hvert sitt øye ved hjelp av spesielle linser, og settes sammen i hjernen til brukeren, noe som genererer en 3D-effekt.

Et problem med teknologien er at øynene må holdes i en relativt stabil vinkel relativt til skjermen for å oppnå 3D-effekten. Dette løses ofte ved hjelp av øyesporingsteknologi, som Asus også har inkludert i sine nye PC-modeller.

Vi har sett eksempler på PC-er med autostereoskopiske skjermer før, men ikke mange. Acer lanserte for eksempel en modell i fjor, ConceptD 7 SpatialLabs Edition, men det som gjør Asus' modeller unike er at de er basert på OLED-teknologien – som gjør maskinene til de første i sitt slag.

Tanken bak 3D-konseptet er å sette mennesker som jobber i for eksempel kreative bransjer, 3D-designere eller ingeniører i stand til å se mer realistiske gjengivelser av kreasjonene sine direkte på skjermen.

Vivobook Pro 16X 3D. Foto: Asus

Kraftig innmat

De to nye arbeidsstasjonene til Asus er også muskuløse under panseret. ProArt Studiobook 16 3D kommer med den nye, kraftige laptop-prosessoren Intel Core i9-13980HX på 2,2 GHz, og grafikkprosessoren NVIDIA Geforce RTX 4070 med 8 GB videominne.

I tillegg leveres maskinen med 32 GB minne som kan oppgraderes til 64 GB, og to SSD-er på 4 terabyte hver. Skjermstørrelsen er på 16 tommer med størrelsesforholdet 16:10, og oppløsningen ligger på 3200 x 2000 piksler.

Vivobook Pro 16X 3D har mer eller mindre identiske spesifikasjoner, men leveres i utgangspunktet kun med 16 GB minne som kan utvides til 64. Den har også en SSD på én terabyte.

En designmessig forskjell mellom de to modellene er at Studiobook-maskinen kommer med et fysisk, programmerbart dreiehjul integrert i tastaturet, og haptisk pekeplate. Vivobook-modellen kommer med Asus' Dialpad-løsning – et virtuelt dreiehjul integrert i pekeplaten.

Norsk pris og lansering for de nye bærbare fra Asus foreligger ennå ikke, men det er nok rimelig å anta at maskinene vil befinne seg i det øvre sjiktet prismessig.