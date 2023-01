Norske Airthings har en rekke ganger deltatt på CES for å lansere nyheter. De veksler mellom programvare og maskinvare, men i år er det en helt ny app som skal presenteres for nye og gamle kunder.

– Vi er ni ansatte her i Las Vegas. Noen amerikanske ansatte og noen fra Norge som tar seg av både forbrukermarkedet og markedet for luftmåling i kommersielle bygninger. Den appen vi nå lanserer og som vil erstatte dagens, har vi jobbet med i mange år, sier Airthings-sjef Øyvind Birkenes på telefon.

Appen, som vil være gratis for alle brukere, vil tilby bedre oversikt over hvordan luftkvaliteten er i rommene der sensorene står. Airthings begynte i sin tid med en unik sensor for å måle radon. Siden har de kombinert denne med sensorer for en lang rekke andre parametere, som CO 2 , VOC, temperatur, luftfuktighet og mer.

Poenget med den nye appen er å gjøre det enklere å få god oversikt over luftkvaliteten og hvordan den varierer over tid. Nå får man de ulike parameterne presentert som grafer i farger og i høyere oppløsning enn tidligere. Appen gir oversikt over alle rommene som er tilkoblet, og den vil tilby tips om hvordan luftkvaliteten kan forbedres.

Folk vet for lite om hva de puster inn

Birkenes mener de fleste vet for lite om luften de puster inn innendørs og viser til at vi i gjennomsnitt trekker pusten 23.000 ganger i døgnet. Da er det greit å ha en varedeklarasjon på hele det kjempestore volumet.

– Appen er bygget for å kunne utvides etter hvert, og det har vi store planer om. Blant annet skal den også vise luftkvalitet utendørs. Det er data vi får fra en aggregator og som kan fortelle om hvordan det står til utenfor huset. Da kan vi vise luftforurensning, pollen, temperatur, vær og andre data.