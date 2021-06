AMD lover forbedret utgave av Ryzen 5000-serien

De siste årene har AMDs prosessorer bestått av en eller flere brikker – såkalte «chiplets» – som utgjør selve prosessorkjernene, sammen med en I/O-kjerne som koordinerer dem og får dem til å oppføre seg som en flerkjernet prosessor slik vi kjenner dem. Intel fnøs av ideen og uttalte nå sist i mars at deres egen teknologi er «perfekt» og at de derfor ikke trenger å dele prosessoren opp i enkeltbrikker – de stabler dem oppå hverandre i stedet.

Vel og bra, men ingen ting hindrer AMD i å ta i bruk den samme teknologien, og det er akkurat det de nå har gjort. På Computex viste AMDs sjef Dr. Lisa Su denne uken frem en fungerende prototyp på en AMD-prosessor som hadde et ekstra lag av SRAM-cache lagt oppå prosessorkjernene. Dette gir 64 MiB ekstra per brikke, i tillegg til de integrerte 32 MiB.

AMD Ryzen 5900X med ekstra cache. Her er det ene laget fjernet på brikken til venstre for å vise forskjellen. Foto: Skjermdump fra YouTube

Teknologien utnytter at man da får cache-minnet svært tett inntil prosesseringskjernene og dermed slipper å la signalene mellom dem gå i en «ledning». Dermed går kommunikasjonen mellom dem raskere, selv om nevnte «ledning» er svært kort, og man får utnyttet både plass og kjøleløsning mer effektivt. Både prosessorkjerne og cache-minne gjøres tynnere enn vanlig, og for det blotte øye vil prosessoren derfor se helt normal ut, uten synlig forskjell fra en av dagens prosessorer som ikke bruker denne teknologien. Man vil også kunne bruke dagens kjøleløsninger uten modifikasjoner.

Opptil 25 prosent ytelsesøkning

På denne måten har altså AMD gitt Ryzen 5900X – en eksisterende prosessormodell – tre ganger så mye cache-minne, noe som ifølge deres egne tall skal føre til en gjennomsnittlig ytelsesøkning på 15 prosent i enkelte oppgaver, når alt annet er så likt som mulig. I spillet Monster Hunter World har AMD etter eget utsagn oppnådd en ytelsesøkning på hele 25 prosent i 1080p, en oppløsning der det vanligvis er prosessoren som er den begrensende faktoren.

I produksjon før 2022

AMD lovet også at de skulle starte produksjon av disse oppgraderte 5900X-prosessorene innen året er omme – og i god tid før planlagt lansering av en ny generasjon Ryzen-prosessorer. Ryktene vil ha det til at AMD planlegger å skifte prosessorsokkel for neste generasjon, så 5xxx-serien med mer cache vil i så tilfelle være siste oppgraderingsmulighet for dem som sitter på et hovedkort av dagens generasjon.

Denne stablingen av silisiumbrikker er ganske lovende teknologi, og det AMD har gjort her, er bare begynnelsen. Å gi prosessorkjerner ekstra cache-minne ved å legge på et ekstra lag, er nemlig ikke det eneste den kan brukes til. Man kan i teorien også legge på et ekstra lag med prosessorkjerner, hvis man da klarer å skyfle unna varmen som utvikles på effektivt vis. Cache-minnet utvikler mye mindre varme, så AMD har gjort det forholdsvis enkelt for seg selv i første omgang.

Ikke trenger man å begrense seg til ett enkelt lag, heller. Produsenten TSMC har for eksempel demonstrert prototyper med hele 12 lag, meldte Anandtech i 2020.