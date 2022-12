BankID-appen og videolekkasjer. Dette ble mest lest på Digi i 2022

At det skulle være en artikkel om en app som ble den aller mest leste på Digi i 2022, er kanskje litt overraskende.

Men den dreier seg ikke om hvilken som helst app – derimot én som nok er i ferd med å bli blant de mest brukte i Norge, nemlig BankID-appen.

Appen skal erstatte BankID på mobil-tjenesten for veldig mange. Den mye brukte tjenesten er nemlig i ferd med å bli faset ut, og veldig mange var interesserte i å lese det Digi kunne fortelle om konsekvensene og alternativene.

Snart må du ha smarttelefon for å slippe å bruke kodebrikke med BankID

Fullt innsyn

En internasjonal aktør som ganske tidlig valgte side etter det russiske invasjonen av Ukraina, var hackerkollektivet Anonymous. Gruppen har siden da brutt seg inn i datasystemene til et stort antall russiske virksomheter, for så å gjøre funnene offentlig tilgjengelige.

På Digi var det derimot en litt annen offentliggjøring som fikk mest oppmerksomhet, nemlig en oversikt over fritt tilgjengelige videostrømmer fra russiske sikkerhets- og overvåkningskameraer. Her kunne man se hva som foregikk i alt fra vaktbuer til telefonbutikker. Digi valgte å ikke dele nettadressen til nettstedet, da det for det meste var helt vanlige russere som blir filmet, uten at de visste at de kunne bli observert av folk over hele verden.

Anonymous sender live fra russiske overvåkningskameraer

Meta-trusler

Mange i Norge bruker fortsatt tjenestene til Meta, og en trussel fra selskapet om stenging av i alle fall Facebook i Europa, vakte reaksjoner. Bakgrunnen for trusselen var at datatilsynet i Irland nektet Facebook å sende data til USA.

Som kjent ble det med trusselen.

Kan gå mot stenging av Facebook i Europa

Datainnbrudd og kredittsjekk

Etter et datainnbrudd hos Norkart, hvor millioner av fødselsnumre med tilhørende navn kom på avveien, kom det anbefalinger fra flere om at privatpersoner bør registrere sperre for kredittvurdering på seg selv, blant annet for å unngå forsøk på ID-tyveri.

Det viste seg at dette ikke er så enkelt som det burde være. Privatpersoner må gjøre dette hos fire ulike aktører, og midlertidig åpne opp igjen hos alle de samme hver gang noen har et legitimt behov for å be om en kredittvurdering.

Millioner av nordmenn bør sperre seg for kredittsjekk

Ny Iphone, igjen

Hvert år kommer det en ny topputgave av Iphone, og hvert år er mange interesserte i å lese mer eller mindre troverdige spekulasjoner om de ofte ganske små forbedringene den nye modellen vil tilby.

Slik var det på forsommeren i år, hvor Digi publiserte en sak om det som ble vurdert som den mest troverdige opplysningene om kommende modeller. Dette ble den femte mest leste saken på Digi i 2022.

Dette vet vi om Iphone 14 – kommer i 2022

Ikke så hemmelig

Datalekkasjen hos Norkart fikk som nevnt mye oppmerksomhet. Men det er langt fra første gang at norske fødselsnumre har blitt lekket, noe som gjør at de kanskje må anses for å være like offentlig informasjon som telefonnummeret ditt. Tidligere Digi-redaktør Ida Oftebro skrev i denne kommentaren at det er på tide å slutte å tro at personnumre er hemmelige. Mange ville gjerne ville lese hva hun mente med det.

Fødselsnummeret er det nye telefonnummeret

Innsikt i bransjen

Mange av Digis lesere jobber selv i IT-bransjen, og innsikt om hva som foregår i andre deler av bransjen, er de alltid opptatt av.

Konsulentpriser er tradisjonelt forretningssensitiv informasjon, men gjennom en rekke innsynsforespørsler til ulike deler av den offentlige forvaltningen kunne Digi hente ut timespriser fra flere av de største IT-selskapene i Norge.

Ikke overraskende viste det seg også at timeprisene er mye høyere for konsulenter med visse typer kompetanse, som det er ekstra sterk etterspørsel etter.

Dette fakturerer de norske IT-selskapene kundene i timen: – Har du denne kompetansen, er du brennheit

Hjerneflukt

Den russiske krigføringen mot Ukraina og de påfølgende sanksjonene mot Russland, gjorde at mange russiske IT-spesialister i tjenestedyktig alder fant ut at hjemlandet ikke var noe blivende sted.

Flere titusen, i stor grad yngre menn med attraktiv IT-kompetanse, skal ha flyktet til andre land hvor de i mange tilfeller enkelt har fått seg jobb. I noen tilfeller skal hele IT-avdelinger stukket av.

IT-ansatte rømmer fra kontoret «uten å vaske kaffekoppen»

Det er sterk konkurranse om «hjernene» i Norge også, noe som gjør at særlig nykommere må iblant være kreative for å tiltrekke seg erfaren IT-kompetanse. Mange ville lese om hvordan finske Mavericks' norske avdeling løser dette ved å tilby konsulentene stor frihet, redusert arbeidstid og potensiell millionlønn.

Nytt konsulentselskap i Norge: Tilbyr de ansatte å jobbe fire dager i uka med millionlønn

Ikke helt inkognito

Nettlesere som Google Chrome har en funksjon hvor brukeren i større eller mindre grad kan besøke nettsteder uten å legge igjen så mange spor. Det mange ikke er klar over, er at dette kun gjelder i selve nettleseren og brukerenheten. Hos blant annet nettsteder og internettleverandører logges besøkene derimot på vanlig måte. Bruken av «inkognitomodus» eller «privat surfemodus» påvirker ikke dette.

Google hevder at selskapet har vært tydelige på disse begrensningene, men selskapet har likevel blitt møtt av et gruppesøksmål hvor selskapet beskyldes for å ikke ha opplyst overfor brukerne at datainnsamling finner sted selv om man benytter den private surfemodusen.

Digi har omtalt dette flere ganger, men i saken som ble den tiende mest leste på Digi i 2022, går det dessuten fram at funksjonens mangler også har blitt kritisert internt i Google – på ganske høyt nivå i ledelsen.

Google saksøkes for privatmodusen i Chrome – og selskapets egne ansatte gjør narr av funksjonen

Digi-redaksjonen ønsker med dette våre lesere et riktig godt nytt år. Vi håper at vi i 2023 vil kunne by på enda flere interessante og spennende saker fra den norske og internasjonale IT-bransjen.