Angripere hadde tilgang til Mcares datasystem i syv måneder

Angripere hadde tilgang til kundedata etter dataangrep mot Mcare som ble oppdaget i november. Angrepet skal ha skjedd ved at angriperne fikk kontroll over kontiene til to tidligere ansatte. En av de to kontiene var en superadmin-konto, og Mcare skriver i sin hendelsesrapport at angriperne har hatt tilgang på kontiene fra 26. april til de utestengte brukerne den 14. november 2022