Apple betaler ut 500 millioner kroner til brukere for feil på Mac-tastaturene

For en tid tilbake ble det rettet et stort gruppesøksmål mot Apple i USA på grunn av defekte taster på de bærbare Macbook-maskinene. Nå har søksmålet avstedkommet et resultat, rapporterer blant andre nettstedet Macrumors.

Macbook-kunder i USA mottar i disse dager en e-post som opplyser om at det er inngått et forlik med Apple som en konsekvens av gruppesøksmålet.

50 millioner dollar

Forliket innebærer at det er opprettet et erstatningsfond på 50 millioner dollar, cirka 500 millioner norske kroner, som skal deles ut til kunder. E-posten inneholder en lenke til en egen nettside om søksmålet, www.KeyboardSettlement.com.

Saken dreier seg om de ekstra tynne «butterfly»-tastaturene på Macbook-modeller solgt fra 2015 til 2019, og saken omhandler kun amerikanske forbrukere i denne omgang.

Klagene fra kunder har gått ut på at tastene for enkelt henger seg opp ved at støv og andre partikler trenger inn under tastene og blokkerer bryterne under tastehettene, noe blant andre nettstedet iFixit tidligere har beskrevet på bloggen sin.

– Et forlik har blitt oppnådd med Apple etter et gruppesøksmål hvor det hevdes at visse Macbook-laptoper solgt mellom 2015-2019 var utstyrt med defekte butterfly-tastaturer som kan resultere i tegn som plutselig repeterer seg selv, bokstaver eller tegn som ikke vises, og/eller at tastene føles «klissete» eller ikke responderer på en konsistent måte, heter det på søksmålets nettside.

Benekter alle beskyldninger

I 2019, da Apple slapp nye og oppgraderte Macbook-utgaver, hevdet selskapet at de hadde redusert problemene ved å bruke nye materialer i tastebryterne. Dette tiltaket kom altså for sent, og det er uvisst hvor mye det faktisk hjalp.

Selskapet har tidligere svart på kritikken med instrukser for hvordan man kan rengjøre tastaturet om man opplever problemer med tastene.

Det er verdt å nevne at det ferske forliket ikke skal tolkes dithen at Apple innrømmer feil. Tvert imot benekter selskapet at Macbook-maskinene er defekte, og Apple bedyrer også at de ikke er skyldige i noen kritikkverdige eller ulovlige handlinger. Til tross for dette er forliket likevel inngått.

Søksmålet og forliket gjelder altså kun USA i denne omgang. De aktuelle tastaturene har riktignok blitt solgt i mange flere regioner, inkludert Europa og Norge, men tilsynelatende er det hittil ikke tatt tilsvarende rettslige skritt i andre land.