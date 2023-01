Apple med sikkerhetsoppdatering til «eldgammel» Iphone

I september 2013 lanserte Apple en ny Iphone-modell, iPhone 5s. Denne uken kom selskapet med en ny og kritisk sikkerhetsoppdatering til denne mer enn ni år gamle mobiltelefonmodellen, samt flere noe nyere utgaver av både Iphone, Ipad og Ipod.

Disse enhetene støtter ikke senere generasjoner av IOS enn 12.5, og sikkerhetsoppdateringen er inkludert i utgaven med versjonsnummer 12.5.7.

Sikkerhetsoppdateringen inkluderer en sikkerhetsfiks som fjerner en sårbarhet i Webkit, presentasjonsmotoren som blant annet nettleseren Safari er basert på. Sårbarheten kan potensielt utnyttes til å kjøre vilkårlig kode fra spesielt utformet webinnhold. Den skal skyldes type-forvirring.

Apple skal kjenne til ett tilfelle hvor sårbarheten har blitt utnyttet på enheter med versjon av operativsystemet som er utgitt før IOS 15.1.

Sikkerhetsnøkkel

Apple har denne uken også kommet med sikkerhetsoppdatering til IOS og IpadOS 16, de nyeste generasjonene av operativsystemet. Versjon 16.3 inkluderer en rekke sikkerhetsfikser, men også enkelte nyheter.

Den kanskje mest interessante nyheten er Security Keys for Apple ID, som gjør det mulig for brukere å kreve at det benyttes en fysisk sikkerhetsnøkkel som en del av tofaktor-autentiseringen ved innlogging på nye enheter.