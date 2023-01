Bygger skybasert kjernenett for telekom

Det ganske spesielle selskapsnavnet Working Group 2 har en historie som vekker varme minner hos mange veteraner i telebransjen. Det var denne gruppen som skulle velge ut den helt vitale teknologien 2G, det vil si den første utgaven av digital mobiltelefoni. Det ble norsk seier til Torleiv Maseng og andre på ELAB i Trondheim, som absolutt ikke var noen forhåndsfavoritt mot de tunge teleaktørene.

Det er det Working Group 2 nå vil gjenta. De konkurrerer mot de store produsentene i telekomindustrien, som de mener har et gammeldags konsept. De er litt som det som har skjedd innen IT, at man har droppet sine proprietære datarom og bruker skyløsninger i stedet.

I stedet for å drifte en masse utstyr selv, utstyr som gjør endringer veldig lite fleksibelt, flyttes hele kjernenettet til nettskyen. Nærmere bestemt til Amazon Web Services. Nå er det i stedet snakk om en tjeneste og SLA-avtaler enn om drift av ekstremt lukkede bokser i egne lokaler.

– Det er utrolig mye å gjøre på innovasjonskraften, å skape nye små tjenester og produkter som gavner brukerne, sier sjefen Erlend Prestgard, som vi snakker med i dagens podkast.

Løsningen WG2 har lansert og fått mange kunder på i flere deler av verden, er ifølge Prestgard mye mer fleksibel, men også mye sikrere. De har etablert en appstore som vil bli utvidet både av egne utviklere og av tredjeparter, noe som gjør det enkelt å tilføre ny funksjonalitet. Kanskje ikke så rart at de kaller dette for Android for nettverk.