ChatGPT har gjort Google nervøse – nå jobber de med sin egen konkurrent

ChatGPT er navnet på en avansert, kunstig intelligent chatbot som ble lansert i slutten av november av OpenAI. Chatboten har allerede tatt verden med storm, og ikke uventet har lanseringen også skapt liv og røre hos teknologigigantene.

Google, som selv har satset stort på kunstig intelligens, skal nå jobbe med sin egen ChatGPT-konkurrent. Det rapporterer den amerikanske nyhetskanalen CNBC.

Har fått prioritet

Nyhetskanalen har fått innsyn i interne dokumenter som avslører at Google er i ferd med å teste flere ulike ChatGPT-lignende produkter som bruker selskapets LaMDA-teknologi. LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) er en samtalefokusert AI-modell som Google har jobbet med i flere år.

Dokumentene indikerer at Google har fått hastverk på grunn av den store ChatGPT-suksessen.

– Som et resultat av ChatGPT har LaMDA-teamet blitt bedt om å prioritere arbeidet med en respons på ChatGPT. I et kortsiktig perspektiv går dette foran andre prosjekter, heter det i et av dokumentene nyhetskanalen har sett.

Testingen foregår blant selskapets egne ansatte, og ifølge CNBC skal flere personer i ledende stillinger den siste tiden ha bedt ansatte om å trappe opp testingen og gi flere tilbakemeldinger. Arbeidet foregår visstnok under Googles nettsky-avdeling, og har til og med fått et kodenavn: «Atlas».

Et av produktene som testes, har fått det foreløpige navnet «Apprentice Bard», som lar brukere stille spørsmål og få detaljerte svar, litt på samme måte som ChatGPT. Google tester også ulike måter å integrere sin samtalefokuserte AI-teknologi på i søkemotoren.

Alternative søkesider

Et av designene CNBC fikk innsyn i, var en alternativ søkeside som opererer med et spørsmål/svar-format i stedet for det vanlige søkefeltet. En variant av dette viste en søkeside med fem forskjellige spørsmålsforslag plassert under selve søkefeltet, der hvor «jeg prøver lykken»-knappen i dag befinner seg.

Når man skriver inn et spørsmål, viser søkeresultatene en grå «snakkeboble» rett under søkefeltet, med flere forslag til oppfølgingsspørsmål relatert til det første spørsmålet.

Det er uvisst akkurat hva Google eventuelt planlegger å realisere, og hvordan, men en talsperson for selskapet kommenterte overfor CNBC at de akter å dele mer informasjon med allmennheten snart.

At søkegiganten har fått en anelse hastverk med arbeidet, er ikke overraskende. Som Digi meldte på nyåret (krever abonnement), har flere av Googles konkurrenter begynt å bygge ChatGPT-lignende funksjonalitet inn i sine søkemotorer.

Selskapets forskning på kunstig intelligens er allerede på et avansert nivå. I fjor sommer skrev Digi at en av selskapets egne ansatte hevdet at LaMDA hadde utviklet bevissthet, etter at personen hadde hatt flere dype samtaler med chatboten.

Google selv var imidlertid ikke enige, og senere ble personen både latterliggjort og avskjediget.