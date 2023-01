Danske Nationalbanken rammet av dataangrep

– Noen brukere hadde mandag og tirsdag vanskeligheter med å få tilgang til Nationalbankens nettsider. Den var utsatt for et overbelastningsangrep, et DDoS-angrep, skriver banken til DR.

Et tjenestenektangrep, eller DDoS-angrep, fører til at serverne overbelastes.

Angrepet har ikke påvirket bankens sentrale systemer eller drift. Også hjemmesidene til en rekke andre danske banker har tirsdag vært nede.

Bankdata, som leverer IT-systemer til flere av dem, opplyser til Ritzau at det dreier seg om en teknisk feil. Til DR melder Bankdata imidlertid at det kan være snakk om et dataangrep.

– Vi utelukker ingen muligheter. Overbelastningsangrep er en av tingene vi kikker på, skriver banken.

I desember ble det danske forsvaret og forsvarsdepartementets nettsider utsatt for et DDoS-angrep. Også nettsidene til den danske etterretningstjenesten og Center for Cybersikkerhet ble slått ut den gang.