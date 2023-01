CES 2023: Mobiltelefonen er fortsatt den siste store revolusjonen

Søndag ble CES 2023 i Las Vegas avsluttet. Dette er verdens største teknologimesse, med 100.000 deltakere IRL (ned fra 400.000 da det peaket rett før pandemien (!)) og over 2000 utstillere. Gambling-byen er en av få som kan være vertskap for så mange.

I år var femte gang jeg var her, og jeg bruker konferansen for to formål:

Dykke dypt ned i et tema jeg allerede er dypt engasjert i. Skanne markedet bredt for å få en følelse av hva som rører seg rundt om i verden og hvilke «buzz words» utstillerne prøver å assosiere seg med.

CES har gjennom årene vist en gryende trend i retning av å putte dingser på nett. For fem år siden het det IoT (tingenes internett), i dag heter det «connected» ditt og datt, ispedd syltynne argumenter for å kalle dingsene kunstig intelligente, og aller helst knadd en VR-opplevelse i det, som de pakker inn i ordet «immersive» – oppslukthet.

Yngvar Ugland prøver VR under CES 2023. Foto: Privat

Eksemplene spenner fra det aller mest meningsløse til noe av det mest intelligente og tankeutfordrende. Her er noen eksempler fra årets teknologimesse i Las Vegas:

Smarttoaletter

Autonome kjæledyr

Elektriske jumboseilfly

Skybaserte airfryers

Svevende TV-er

Erotiske hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse

… og klassikeren, flyvende biler

Etter å ha fordøyd CES 2023 i rundt 24 timer, slår jeg meg til ro med at verden går fremover sakte, men sikkert. Og minst like sikkert som sakte. For sett i historisk kontekst er de aller fleste store «revolusjonene» man får presentert på CES, egentlig ikke så store. Svevende TV-er, smarttoaletter og flyvende biler kommer ikke til å endre hverdagen vår og måten vi samhandler på på lik linje med den siste ekte teknologiske revolusjonen – mobiltelefonen. Dette er en teknologi som faktisk endret hele samfunn fundamentalt.

Med det sagt: 2023 og årene fremover er mer lystbetont enn det jeg maler opp her. Jeg er sikker på at det kommer en rekke nyttige innovasjoner som selv jeg kommer til å teste ut (og kanskje bruke daglig). Men la oss holde tunga rett i munnen, dere, og være litt på vakt når vi først havner i et basseng fylt med «connected gadgets with AI capabilities and immersive experiences».

Jeg tror jeg kommer tilbake til neste år.