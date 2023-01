Denne bærbare PC-en kommer med to skjermer

CES-messen er åstedet for både de mer konvensjonelle og forutsigbare produktene, og konsepter av det mer unike og eksperimentelle slaget. Den kinesiske PC-giganten Lenovo har nå avduket en bærbare PC som må sies å skille seg fra det meste på markedet.

Yoga Book 9i er navnet på en ny modell i Lenovos Yoga-serie av bærbare PC-er med en ganske unik egenskap – den kommer med to OLED-skjermer. Lenovo kaller maskinen den aller første i sitt slag.

Skal få fart på multitasking

Tanken bak det uvanlige designet er å legge bedre til rette for ulike typer, og mer effektiv og produktiv, multitasking både på arbeidsplassen og hjemme.

For eksempel kan man bruke PC-en til å arbeide med to separate filer samtidig ved å kjøre én fil på hver skjerm, eller man kan se en video på den ene skjermen mens man tar notater på den andre.

Som med de mer konvensjonelle PC/nettbrett-hybridmodellene kan man veksle mellom vanlig laptop-modus, nettbrett-modus eller den såkalte teltmodusen. I førstnevnte modus kan man benytte et virtuelt tastatur og pekeplate, som forvandler PC-en til en vanlig laptop.

Med to skjermer kan teltmodusen for eksempel brukes til å vise en presentasjon på den ene skjermen mens man kontrollerer presentasjonen på den andre, heter det på Lenovos markedsføringsspråk.

Siden PC-en består av to skjermer mangler den et innebygget , fysisk tastatur. Som en kompanjong til maskinen har Lenovo imidlertid laget et avtakbart Bluetooth-tastatur, som kan utvide multitasking-mulighetene enda mer. Av annet utstyr kommer PC-en også med en fot og Lenovos egen Smart Pen-stylus.

De to skjermene åpner for mange ulike typer moduser og multitasking, hevder Lenovo. Foto: Lenovo

Kommer til sommeren

Når det gjelder tekniske spesifikasjoner er begge skjermene på 13,3 tommer av OLED-typen og med HDR-støtte. Den skilter ellers med en 13. generasjon Intel Core i7-U15-prosessor, opptil 16 GB minne, SSD på 512 GB eller 1 TB og tre USB C-porter med Thunderbolt 4.

På lydsiden er den også ganske velutstyrt, med Bowers & Wilkins-høyttalere og Dolby Atmos-teknologi. Vekten ligger på 1,38 kilogram, og tykkelsen er på 15,95 millimeter i lukket tilstand.

Vi har riktignok sett eksempler på bærbare PC-er med to skjermer tidligere, deriblant Asus' ZenBook Pro Duo. På denne modellen dekker sekundærskjermen imidlertid kun halvparten av tastaturdelen, og den kommer med fysisk, innebygget tastatur. Lenovos modell tar med andre ord konseptet et skritt lengre.

Yoga Book i9 får en amerikansk startpris på 2100 dollar, cirka 21.000 norske kroner, og maskinen blir tilgjengelig i juni i år. Den norske prisen og lanseringstidspunktet er ennå ikke kjent.