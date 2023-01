Denne TV-en er helt trådløs – og kan henges på vinduet med sugekopper

I tillegg til de mer konvensjonelle produktavsløringene benyttes den pågående CES-messen også til å vise frem spenstige konsepter vi ikke er like vant til å se. Et av disse er en ny TV-prototype med høyst uvanlige egenskaper, som rapportert av blant andre Engadget.

Displace TV er navnet på en 4K-TV som er helt trådløs – noe som gjør den til den første i sitt slag i verden, ifølge produsenten.

Henges opp med sugekopper

TV-en, som er på 55 tommer, har rett og slett ingen fysiske kabler eller innganger/utganger. I tillegg er TV-en designet for å henge på mange ulike typer overflater – ved hjelp av kraftige sugekopper. Dette skulle plassere TV-en i en relativt unik kategori.

TV-en «jukser» imidlertid litt, da den benytter seg av en separat basestasjon som streamer signalene til TV-en. Dette forklarer mye av hvorfor TV-en klarer seg uten fysiske innganger, og at TV-en har lav nok vekt til å kunne henges opp med sugekopper. TV-en en vekt på bare 20 pund, som tilsvarer rundt 9 kilogram.

Journalister fra Engadget og andre medier testet mekanismen som TV-en bruker for å henges opp, og kan bekrefte at den fungerer.

Siden modellen mangler strømkabler, har den innebygde batterier. Disse er utbyttbare, slik at man kan bruke TV-en mens det andre batterisettet lades opp, uten å måtte vente. Batteriene skal ifølge produsenten vare en hel måned på én oppladning, med seks timers bruk hver dag.

Modulær og bevegelseskontrollert

Displace TV har imidlertid flere unike egenskaper. TV-en er også modulær, som innebærer at man kan sette sammen flere TV-er til én kjempeskjerm. For eksempel kan man kombinere to skjermer til én 110-tommers TV med 8k-oppløsning, eller fire skjermer til én 220-tommers TV med 16K-oppløsning.

Den siste egenskapen, som ikke er fullt så unik, er at TV-en er designet for å bli kontrollert med stemmen og håndbevegelser. Bevegelsene fanges opp av et 4K-kamera som stikker opp fra rammen på toppen av TV-en.

TV-en kommer med egne batterier som skal være enkle å skifte ut. Foto: Displace TV.

Om Displace TV har pirret nysgjerrigheten din, må du nok dessverre smøre deg med en dose tålmodighet. TV-en er nemlig rimelig eksklusiv og skal ifølge produktsiden kun produseres i 100 eksemplarer i første omgang. Man kan reservere allerede nå via hjemmesiden.

TV-en skal ha en prislapp på 3000 dollar, rett i underkant av 30.000 kroner. Det er med andre ord ikke en billig TV, men prisen er samtidig ikke helt urimelig gitt de uvanlige egenskapene.

Mer informasjon, og muligheten til å reservere et eksemplar, kan du finne på produktets hjemmeside.