Tiktok, som eies av det kinesiske selskapet Bytedance, har blitt sterkt kritisert av vestlige land over økt bekymring over hvor mye brukerdata den kinesiske staten har tilgang til.

Det var også bakgrunnen for møtet mellom Tiktok-sjef Shou Zi Chew og EU-kommissærene Margrethe Vestager, Vera Jourova og Ylva Johansson.

– Jeg stoler på at Tiktok oppfyller sine forpliktelser til å følge EU-lovgivningen og gjenvinne tilliten til EUs kontrollorganer, skrev Jourova på Twitter i etterkant av møtet.

Chew forsikret EU om at Tiktok jobbet med å danne et «robust» system for behandling av europeiske brukerdata etter at selskapet i november innrømmet at noen ansatte i Kina hadde tilgang på informasjonen.