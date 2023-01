ASML er Europas største produsent av maskinene som lager databrikker. De har dermed en sentral posisjon i et marked verden er stadig mer avhengig av.

Samtidig er også selskapet midt i skuddlinjen i handels- og teknologikrigen mellom USA og Kina.

USA har nylig innført nye, strenge regler for teknologieksport til Kina. Washington har også presset på for å få Nederland, Japan og andre allierte land til å slutte seg til restriksjonene. USA er særlig bekymret for militær bruk av vestlig teknologi i Kina.

ASML hadde et årsresultat på 5,6 milliarder euro i 2022, 4,4 prosent lavere enn året før. De venter imidlertid solid vekst i 2023, med en salgsvekst på over 25 prosent.

– Vi ser fortsatt usikkerhet i markedet forårsaket av inflasjon, stigende renter, muligheten for resesjon og den geopolitiske utviklingen knyttet til eksportbegrensninger, heter det i en uttalelse fra ASMLs leder Peter Wennink. Han sier kundene likevel ser for seg en solid opptur i andre halvår.

ASML produserer maskinene som lager de mikroskopiske kretsene i databrikker, utstyr til såkalt nanolitografi.