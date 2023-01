Det irske Datatilsynet (DPC) har konkludert i den tredje av tre klager fra personvernorganisasjonen NOYB mot Meta-konsernet for bruk av persondata til målrettet annonsering uten å hente eksplisitt samtykke.

Det melder DPC selv i en pressemelding.

Den første uka i januar kom det historiske vedtaket som slo fast at Meta ikke får bruke persondata til målrettet annonsering uten å hente eksplisitt samtykke.

Meta fikk også en klekkelig bot, på fire milliarder kroner.

For Whatsapp-bruddene skriver det irske datatilsynet «bare» ut 5.5 millioner euro i bot, altså i underkant av 60 millioner kroner.

Slik illustrerer NOYB nyheten på egne nettsider Faksimile fra noyb.eu

DPC tar dermed ikke hensyn til ordren fra EUs sentrale datatilsyn, EDPB, om å utvide etterforskningen.

− Det irske datatilsynet gir fingeren til EDPB, konkluderer NOYB, som står bak den opprinnelige klagen.

Deler data med andre selskap

Selv om du ikke får servert noen annonser i Whatsapp og samtalene er ende-til-ende-kryptert, samler appen metadata om deg og samtaler du har, og deler disse med andre selskaper i Meta. Dermed kan dataene brukes til å vise deg målrettet reklame andre steder.

Men denne datadelingen er ikke tatt høyde for i vedtaket, til tross for at EDPB i et bindende vedtak DPC gjennomføre en ny undersøkelse som tar for seg en større del av dataprosesseringen, inkludert om data brukes til markedsføring eller adferdsbasert annonsering.

Dermed er også bota vesentlig mindre en av dem som ble gitt for Facebook og Instagram.

Ignorerer storebror

Sakene har over tid vært preget av maktkamp mellom det irske datatilsynet og EUs sentrale datatilsyn, EDPB, med flere nasjonale datatilsyn, blant annet det norske, i ryggen.

EDPB har overkjørt DPC på flere punkter i de tre sakene, og instruert DPC i å utvide saken mot Whatsapp.

DPC mener EDPB går langt utenfor sin jurisdiksjon når de forsøker å pålegge dem å utvide undersøkelsene.

Nå gjentar de at de ikke vil lytte til EDPBs oppfordring om å utvide undersøkelsene.

− EDPB har ingen generell tilsynsmyndighet over nasjonale uavhengige myndigheter, og EDPB kan ikke instruere myndigheter til å sette i gang åpne og spekulative undersøkelser, skriver DPC.

− Forbauset

NOYB uttrykker frustrasjon over vedtaket.

− Vi er forbauset over hvordan DPC rett og slett ignorerer kjernen i saken etter en 4,5 års prosedyre, sier personvernaktivist Max Schrems i en melding på NOYBs nettsider.

DPC ignorerer den bindende avgjørelsen fra EDPB, mener han.

− Det ser ut til at DPC endelig kutter alle bånd med EUs partnermyndigheter og med kravene til EDPB, EU og irsk lov, sier Schrems.