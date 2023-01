Glem bøyelige skjermer: Samsung satser på «rullbar» teknologi med unik mobil

Den årlige CES-messen står for døren, og i den forbindelse står teknologiaktørene i kø for å vise frem sine siste innovasjoner. Blant dem er Samsung, som nå sysler med kreative konsepter på mobilfronten.

Den sørkoreanske mobilgiganten dro nylig sløret av en prototype de har kalt Hybrid Flex, som er en bøyelig mobil – noe som i seg selv ikke er spesielt oppsiktsvekkende. Den har imidlertid en annen egenskap som gjør den litt mer unik.

Bøyes og rulles

I tillegg til en bøyelig skjerm har Hybrid Flex nemlig også glideegenskaper. Nærmere bestemt kan den venstre delen av skjermen foldes, mens den høyre siden kan skyves inn – derav navnet «hybrid».

I utstrukket tilstand har mobilen en skjermstørrelse på hele 12,4 tommer i størrelsesforholdet 16:10, og i sammenskjøvet tilstand gir produktet en skjermflate på 10,5 tommer i 4:3-formatet. Utover dette har ikke Samsung delt mange tekniske opplysninger.

Mobilen er ennå en prototype, men Samsung sier i pressemeldingen at modellen representerer «fremtidens smartmobilenhet». Hvorvidt vi faktisk vil få se mobilen i butikkhyllene, og når, er imidlertid ennå høyst uvisst.

Hybrid Flex er riktignok ikke helt enestående. Som blant andre nettstedet Engadget påpeker har TCL tidligere vist frem et lignende konsept med sin prototype «Fold n' Roll». Denne har en skjerm som i tillegg til å foldes også kan rulles ut for å gjøre den enda større.

Samsung viste også frem en 17-tommers skjerm som kan rulles ut på sidene. Foto: Samsung

Viser frem rullbar skjerm

I tillegg har kinesiske Xiaomi avduket en konseptmobil kalt Mi Alpha R, som har en sammenrullbar skjerm, men denne finnes det tilsynelatende ingen fungerende prototyper av.

Utover dette har Samsung også dratt et annet «rullbart» produkt opp av hatten. Selskapet avduket en 17-tommers skjerm som kan dras ut på sidene i begge retninger – eller kun dras ut i på en av sidene. Samsung kaller de to modusene «Flex Slidable Duet» og «Flex Slidable Solo».

Ifølge produsenten er skjermen enkel å ta med seg, med en størrelse på 13-14 tommer, men i utrullet tilstand øker størrelsen til 17,3 tommer, som er ment å gjøre den mer passende til oppgaver som film, spilling og multitasking. Også denne modellen er det høyst uvisst når vi vil få se i butikkene, og ikke minst til hvilken pris.

Den «rullbare» teknologien har vi for øvrig også sett andre steder. LG har for eksempel vist frem en svært kostbar TV som kan rulles sammen, helt eller delvis, for å legge til rette for alternativ funksjonalitet.