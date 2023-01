Glemte å skru av backup: Skapte fullstendig kaos på børsen

En ansatt hadde glemt å skru av et backup-verktøy som gjorde at handelen på børsen ble nullstilt i morgentimene tirsdag. I noen tilfeller svingte kursene med 25 prosent på bare få minutter.

Kaoset påvirket mer enn 250 selskaper. Blant dem McDonalds, Walmart, Morgan Stanley , Exxon Mobil og Wells Fargo, skriver Bloomberg.

Problemene skyltes at en ansatt ved NYSEs datasenter i Chicago hadde glemt å skru av et katastrofegjenopprettingsverktøy. Børsens IT-systemer oppfattet den kjørende prosessen som at handelen holdt det gående gjennom nattetimene.

Vanligvis settes de innledende prisene ved ni-tiden om morgenen, men grunnet feiltolkningen gikk prisingen amok.

De økonomiske konsekvensene av blunderen er ennå ikke gjort rede for, men så mange som 1300 handler skal ha blitt opphevet. Flere av de påvirkede meglerne og aksjehandlerne har nå søkt børsen om kompensasjon for priskaoset.