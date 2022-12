Hackere sitter angivelig på data fra 400 millioner Twitter-brukere – nå truer han Elon Musk

Elon Musks overtakelse av Twitter har ikke akkurat gått smertefritt, og nå har det dukket opp enda en sak som potensielt kan gi Musk hodebry. En hacker påstår nemlig å sitte på store mengder personlige data fra Twitter-brukere, melder Bleeping Computer.

En hacker, eller hackergruppe, som kaller seg selv «Ryushi» på undergrunnsfora på internett hevder å ha skaffet seg private data tilhørende over 400 millioner Twitter-brukere.

Presser Elon Musk

Trusselaktøren har signalisert at han akter å bruke dataene som pressmiddel for å få den nybakte Twitter-eieren til å punge ut – med referanse til den mye omtalte personvernlovgivningen GDPR.

– Twitter eller Elon Musk; hvis dere leser dette risikerer dere allerede en GDPR-bot for lekkasjen av 5,4 millioner brukere; forestill dere boten for lekkasje av 400 millioner, skrev trusselaktøren på et undergrunnforum.

Lekkasjen av data fra 5,4 millioner brukere som aktøren refererer til, skjedde i fjor og ble muliggjort en av API-relatert sårbarhet som senere ble fikset. Det skal altså være den samme sårbarheten som ble utnyttet til å skrape personlige data fra 400 millioner brukere.

Hackeren opplyste overfor Bleeping Computer at han ønsker å selge dataene eksklusivt til én aktør for den nette sum av 200.000 dollar, litt i underkant av 2 millioner kroner. Etter salget lover trusselaktøren å slette dataene på sin side.

Trolig ekte

– Din beste mulighet for å unngå å betale 276 millioner dollar i GDPR-bøter slik som Facebook gjorde (på grunn av lekkasje av 533 millioner brukere), er å kjøpe disse dataene eksklusivt, skrev trusselaktøren på forumet.

Facebooks moderselskap Meta ble tidligere i år ilagt en heftig bot på 265 millioner euro, cirka 2,7 milliarder kroner, av irske myndigheter for brudd på GDPR-loven. Det skjedde etter at opplysninger om over en halv milliard brukere lekket ut på et hackernettsted.

Dataene som «Ryushi» har samlet inn omfatter blant annet telefonnumre og e-postadresser, som er private data, og ikke offentlige.

Bleeping Computer verifiserte selv legitimiteten til noen av de lekkede Twitter-profilene. I tillegg tvitret sikkerhetsselskapet Hudson Rock at dataene tilsynelatende er ekte vare, men samtidig opplyste selskapet at det ikke er praktisk mulig å verifisere at det faktisk finnes data fra 400 millioner brukere i den lekkede databasen.

Twitter skal ikke ha uttalt seg offisielt om saken i skrivende stund. DEt er også uvisst hvordan EU eventuelt vil forholde seg til lekkasjen og i hvilken grad GDPR-lovgivningen er anvendelig i denne sammenhengen.