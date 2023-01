Her er OnePlus sin nye mobil – og ørepropper

Vi har lenge visst at OnePlus skulle lansere sin nye OnePlus 11 5G i Europa i starten av februar. De har jo klart å kare til seg litt markedsandel og mange venter nok på nyhetene. Men sannelig så lanserte de godsakene sine i Kina tirsdag. Det er vel etter alle solemerker den samme som de kommer med om en måned her på berget. Og som det ikke var nok så lanserte de nye Buds Pro 2 også.

Ny prosessor

Den tidlige lanseringen gjør at de er først ute med Qualcomms nye Snapdragon 8 Gen 2 som etter alt vi vet er en veldig stor oppgradering fra Gen 1. Qualcomm gjør jo alt de kan for å ta igjen forspranget Apple har med sine prosessorer og denne kan kanskje lukke gapet.

Nå er det ikke sikkert at OnePlus blir først på markedet med den nye prosessoren. Samsung står snart klar med de nye S23-modellene og de får etter sigende Qualcomms prosessor i stedet for hjemmeavlede Exynos. I tillegg står Xiaomi for tur med ny toppmodell som også vil få prosessoren.

Snapdragon 8 Gen 2 skal ha en ytelsesøkning på 35 prosent på CPU-hastighet og 25 prosent på GPU-hastighet i tillegg til at den bruker mye mindre strøm. Virkelig imponerende, men neppe noe andre enn gamere merker, utenom strømforbruket da.

Gamere vil også få glede av en ny X-akse vibrasjonsmotor som etter sigende skal være den kraftigste i bransjen.

Mye RAM

OnePlus 11 5G vil komme med 12 eller 16 GB RAM om spesifikasjonene er de samme i Europa som i Kina. De har også utviklet et styringssystem for arbeidsminnet som gir bedre ytelse når man multitasker og gamer. Lagringsminnet vil være enten 256GB eller 512GB.

Skjerm

Skjermen er en ny LTPO 3.0 AMOLED på 6,7 tommer som kan variere oppfriskningen mellom 1 og 120 Hz. Det sparer batteri. Oppløsningen er 1440 piksler.

Kameraer

Her er det fremdeles Hasselblad som kjøres fram når det er snakk om kameraene, som selvfølgelig er produsert av Sony. Hasselblad står for kalibrering og har kanskje hatt påvirkning på programvaren.

Hovedkameraet har en 50 MP sensor og er utstyrt med multiretning autofokus i tillegg til at det har optisk stabilisering.

Ultravidvinkelkameraet har en 48 MP sensor og det kan også fungere som et makrokamera. Det betyr at det tredje kameraet er en tele med 2X forstørrelse. Vi skulle gjerne sett 3X her.

På forsiden finner vi et 16 MP selfiekamera montert i et hull i venstre hjørne av skjermen i stedet for en liten busslomme.

Strøm

OnePlus 11 har et 5 Ah batteri. Det samme som forgjengeren. Med det lavere strømforbruket burde batteriet likevel var en god del lenger.

OnePlus var jo en pioner på superhurtig lading, men er blitt forbigått av slike som Xiaomi og Motorola. Derfor hever de nå lista til 100 watt som fyller på med elektroner på rekordtid. Vi forventer også at det følger med lader. Kineserne bruker å være flinke til det. Det er en stor fordel, i hvert fall når telefonene når et nytt nivå i strømstyrke som denne.

Det kan se ut som om OnePlus 11 kommer i Kina uten trådløs lading. Det er i så fall et lite minus. Spesielt fordi så mange biler nå har ladeplater i bilen der du kan legge telefonen og lade den.

Varer lenge

OnePlus annonserte i sommer at de på toppmodellene i det minste ville støtte fire oppgraderinger av operativsystemet og fem år med sikkerhetsoppgraderinger. I og med at denne kommer med Android 13 og OnePlus eget grensesnitt Oxygen 13 på toppen vil man kunne ha denne i tipp topp programvareform i fem år framover. Helt til Android 18 kommer og da har man nok byttet telefon for lengst.

Matchende ørepynt: OnePlus 11 5G og OnePlus Buds Pro 2. Foto: OnePlus

Buds 2

Selvfølgelig kommer det også nye ørepropper samtidig. Det er vel knapt noe produkt der man betaler så mye per gram. Selv om det er et komplisert produkt er nok marginene hyggelige.

OnePlus hevder at det er bedre støydemping på disse og de skal dempe ekstern lyd på opptil 48 dB. Det høres mye ut selv om det er tre mikrofoner i hver propp.

Driverne er de samme som i fjor med en på 11 mm og en på 6 mm i hver propp. De har naturligvis fått Bluetooth 5.3 og i en kommende oppgradering vil det være støtte for høyoppløselig lyd over Bluetooth.

Inne i proppene vinner vi en seksakset sensor som holder rede på hodets posisjon og bevegelser. Det og støtte for Dolby Atmos romlig lyd gjør at du alltid vil være i sentrum av musikken.

Proppene skal ha en batterilevetid på 39 timer, inklusive det som batteriet i esken kan bidra med. Den kan lades via USB-C, men også direkte på en Qi-ladeplate. Så her er det trådløs lading altså. Prisen i Kina er 130 dollar så dette er potensielt veldig mye for pengene. Om de holder det som loves i støydemping og lydkvalitet da.