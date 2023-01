IKT Norge vil ha nasjonal plattform for kurstilbud

Onsdag oppfordret Nina Melsom i NHO norske bedrifter til å ta større ansvar for inkludering og opplæring av personer som står utenfor arbeidslivet.

– Du må tenke mer langsiktig og utvikle medarbeiderne over tid, sa hun til Aftenposten.

Næringsorganisasjonen IKT Norge er enige. De mener imidlertid staten bør bidra til å gjøre det enklere ved å utvikle en digital plattform som gir arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere og Nav oversikt over forskjellige kurstilbud.

– Én nasjonal digital plattform for etter- og videreutdanning vil lette jobben med å utvikle medarbeiderne over tid. Som situasjonen er nå, er det en jungel av ulike kurs, fysiske og digitale, som ingen helt får oversikt over, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

Hun mener plattformen bør være åpen for alle slags kurs, både fra offentlige og private tilbydere.