India sperrer kritisk BBC-dokumentar

Dokumentaren stiller spørsmål ved Modis lederskap i forbindelse med opptøyene i delstaten Gujarat i 2002.

Regjeringen har brukt en nødklausul i landets IT-lovverk for å gi ordre om å hindre spredning av klipp fra dokumentaren, sier regjeringsrådgiver Kanchan Gupta på Twitter.

BBC har ikke sendt dokumentaren i India, men den er lastet opp på flere Youtube-kanaler, sier Gupta.

Twitter har fått ordre om å blokkere over 50 meldinger med lenker til videoen, mens YouTube er bedt om å sperre alle opplastinger. Begge selskapene har etterkommet dette, ifølge Gupta.

Gupta var delstatsminister i Gujarat under de voldsomme opptøyene som ifølge myndighetene kostet over 1.000 mennesker livet, de fleste av dem muslimer. Menneskerettsaktivister anslår at minst dobbelt så mange ble drept i volden mellom hinduer og muslimer. Opptøyene ble utløst av en brann på et tog med hindupilegrimer. 59 personer døde i brannen.

Modi har avvist at han sviktet og ikke stanset opptøyene. Granskere oppnevnt av høyesterett fant ikke grunnlag for å straffeforfølge ham.

Modi ble senere leder av det hindunasjonalistiske partiet BJP og ledet det til seier i valgene i 2014 og 2019.

En talsperson for det indiske utenriksdepartementet har kalt BBC-dokumentaren et stykke propaganda som fremmer «et diskreditert narrativ».

(©NTB)