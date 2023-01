Det skriver de i en e-post til Aftenposten. Elevene vil i stedet få tilgang til et «regulert utvalg nettressurser», slik det er nå i alle de andre eksamensfagene. Kun på sju studieforberedende fag har elevene hatt fri tilgang til internett.

– Siden teknologien er ny, har vi foreløpig lite kunnskap om hvordan dette påvirker sensuren. Det er kunnskap vi må vite mer om, men det vil ta tid å innhente et slikt kunnskapsgrunnlag, skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Per nå vil eksamensoppgavene i disse fagene vært utformet slik at det ikke vil være nødvendig å ha tilgang til internett for å besvare oppgavene. Utdanningsdirektoratet skriver at de på sikt ønsker å prøve ut hvordan denne teknologien kan benyttes i opplærings- og vurderingssituasjonene.