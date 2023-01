IT-gigant kutter 3000 ansatte

Reuters melder om nok en runde med oppsigelser i IT-industrien. Denne gangen er det tyske SAP som skal si opp 3.000 ansatte, som er 2,5 prosent av de ansatte.

De føyer seg inn i rekken av giganter som Google, Microsoft Facebook, Amazon og mange andre. Om noen må gå i Norge er ikke klart, men det vil neppe blir et stort kutt siden dette først og fremst er et salgskontor. Mer enn 200 av de som må gå kommer fra Tyskland.

I tillegg vurderer den tyske IT-giganten å selge sin andel av amerikanske Qualtrics som er et stort selskap som gjøre ulike IT-løsninger lettere å bruke og få mer nytte av dem. Dette er et selskap som går bra og som vokser raskt, så dette handler nok om å fylle lommeboka. SAP kjøpte den i 2019 for åtte milliarder dollar så det blir nok til salt i maten om de selger seg ut.

I fjor endte omsetningen i fjerde kvartal på 8,44 milliarder dollar, som var opp nesten en halv milliard. Problemet var at overskuddet i perioden falt fra 2,58 til 2,61 milliarder dollar. Det dårlige resultatet skyldes i stor grad ar de har trukket seg ut av Russland og Belarus.

Det står ikke bare dårlig til med SAP. De har nettopp rapportert en omsetningsøkning på 30 prosent på skyvirkning i 4. kvartal. Men inntekten fra lisenser faller mye, så om det er flott i skyen er ikke det nok til å hindre tiltak. I fjor jobbet 111.000 i selskapet og det var nesten 6700 flere enn året før.

– Tiltaket blir neppe noen stor innsparing I inneværende år, men vil ha større effekt neste år. Vi regner med at dette vil betyr mellom 300 millioner til 350 millioner euro i besparelser fra 2024, sier finansdirektør Luka Mucic i SAP en samtale med journalister.