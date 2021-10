Med dette objektivet kan du ta opp 3D-filmer i 4K

3D-TV er ut, men VR er på vei inn og blir bare større og større. Kanskje det er slik Canon har tenkt, men uansett har de valgt å lansere sitt RF 5,2mm F2.8L Dual Fisheye.

For de som lurer: Dette er et objektiv til Canons speilløse kamerasystem, som vil gi 3D-opptak som også kan benyttes til VR.

Canon RF 5,2mm F2.8L Dual Fisheye er et objektiv som har to frontelementer som hver gir en bildesirkel med 190 grader bildevinkel. Disse to bildesirklene blir så samlet på kameraets bildebrikke, takket være et system med prismer ikke helt ulikt det vi finner i kikkerter.

God lysstyrke

Vi har sett varianter av teknologien før, men det som er kanskje mest spennende med dette nye objektivet, er at det som navnet får en største lysstyrke på f/2.8. Rød ring og L i navnet indikerer at dette også er å anse som noe av Canons beste optikk.

Fordelen med å samle begge bildene på samme bildebrikke, fremfor å koble sammen to kamera for å skape 3D-effekten, er at man da får det langt enklere med å koordinere eksponering og andre innstillinger på tvers av de to bildene som sammen skal sørge for ønsket effekt. Blant annet blir det svært mye enklere å bare forholde seg til en enkelt fil, enn å skulle spleise to ulike filer sammen til et 3D-opptak, enten det er stillbilde eller video.

Ifølge Canons pressemelding skal objektivet kunne benytte tredjeparts-filtre av gelatin-typen som settes inn bakerst på objektivet, slik vi kjenner det fra blant annet lange og store teleobjektiver.

Foto: lucia griggi

Fungerer enn så lenge kun på EOS R5

Enn så lenge vil det kun være EOS R5 som kan benytte det nye objektivet, og selv da må man først oppdatere kameraets firmware. Dette er fordi man trenger den store oppløsningen som R5 kan tilby, for å sikre at hvert 3D-bilde har nødvendig kvalitet. Hvert av de to bildene vil etter sigende være litt mindre enn 4K, på grunn av at de tegnes side ved side på kameraets bildebrikke.

Man kan selvsagt kan velge å sette det på andre kameramodeller med samme objektivfatning, men det gjøres av naturlige årsaker helt på eget ansvar.

Fra EOS R5 skal det være mulig å få ut 8K 3D-video, ifølge Canons pressemelding. Sannsynligvis mener de da to stykk 4K-bilder, dvs. ett for hvert øye.

Etterbehandling

For å gjøre etterbehandlingen enklere slipper Canon også en app ved navn EOS VR utility, samt et programtillegg for Adobe Premiere Pro, ved navn EOS VR Plug-in. Disse skal konvertere opptaket til et standard VR-format og hjelpe brukeren med å redigere opptakene og gjøre det mulig å se dem i VR-briller.

Pris og tilgjengelighet

Prisen er ennå ikke fastsatt, men vi venter at den havner et sted rundt 25.000 kroner her til lands. I tillegg kommer Canon EOS R5 som i skrivende stund koster tett innpå 50.000 kroner om du ikke har det allerede.

Salgsstart er heller ikke helt spikret ennå, men våre kilder i Canon sier det er sannsynlig med noe rundt nyttår.

