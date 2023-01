Tidligere i januar ble det kjent at Microsoft vurderte å kjøpe seg kraftig opp i selskapet bak ChatGPT. Nyheten bar nok noe preg av at det var snakk om rykter, men nå bekrefter Microsoft oppkjøpet i et eget blogginnlegg.

Microsoft var fra 2019 én av aksjonærene, etter at de investerte én milliard dollar i det kommersielle selskapet OpenAI. OpenAI er etablert av stiftelsen med samme navn, som ble grunnlagt av Sam Altman og Elon Musk med flere i 2015. I 2021 fulgte Microsoft på med nok en investering.

− I dag bekrefter vi den tredje fasen av et langt partnerskap, sier de to selskapene i blogginnlegget.

Partnerskapet kommer med det Microsoft kaller en «multibillion»-investering. Tidligere rapporter om investeringen satte tallet til 10 milliarder dollar, tilsvarende knapt 100 milliarder kroner.

OpenAI-verktøy inn i Azure, Bing og Office-pakka

Microsoft setter selv investeringen i sammenheng med lanseringen av OpenAI-verktøy i sky-porteføljen.

− Microsoft skal innføre OpenAIs modeller på tvers av kunde- og bedriftsprodukter og introdusere nye kategorier av digitale opplevelser bygget på teknologien, skriver Microsoft.

Vi kan med andre ord vente mer kunstig intelligens på tvers av Microsoft-løsningene fremover.

Microsoft skal være i ferd med å implementere ChatGPT i søkemotoren Bing. En rekke observatører har kommentert at dette kan bidra til å utfordre selv Googles hegemoni.

Microsoft eksperimenterer angivelig også med å bygge OpenAIs kunstige intelligens inn i en rekke andre av selskapets produkter, deriblant Word, Powerpoint og Outlook. Det melder blant annet The Verge.