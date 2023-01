Microsofts største oppkjøp noensinne kan støte på problemer i Europa

Som alle teknologiselskaper har Microsoft også gjort mange anskaffelser gjennom årene, men det største ble gjennomført for temmelig nøyaktig ett år siden. Da bladde Windows-giganten opp saftige 68,7 milliarder dollar for spillselskapet Activision Blizzard.

Ikke uventet tiltrakk oppkjøpet til seg en del kritiske blikk, og nå ser det også ut til at EU har en høne å plukke med Microsoft for deres seneste handlingsrunde.

Vil protestere

Nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med kilder som hevder at EU-kommisjonen er i ferd med å forberede formelle protester mot Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, med bakgrunn i organisasjonens konkurranselovgivning.

Ifølge nyhetsbyrået kan dette legge hindringer i veien for fullføringen av transaksjonen.

EU-kommisjonen må innen 11. april bestemme seg for hvorvidt oppkjøpet kan godkjennes, det er fristen organisasjonen har gitt seg selv. De har ikke kommentert saken overfor Reuters, men Microsoft har gitt en uttalelse.

– Vi fortsetter å jobbe med EU-kommisjonen når det gjelder enhver bekymring knyttet til markedssituasjonen. Vårt mål er å bringe flere spill til flere mennesker, og denne avtalen vil fremme dette målet, sa en talsperson for Microsoft til nyhetsbyrået.

Metaverset-satsing

Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard er det største selskapet noensinne har gjort. Windows-giganten bladde opp 68,7 milliarder dollar, som tilsvarer cirka 678 milliarder norske kroner med dagens kurs, for det kjente spillselskapet.

Det er mer enn dobbelt så mye som Microsoft betalte for Linkedin i 2017, som på daværende tidspunkt var det største kjøpet i selskapets 48-årige historie. IBM betalte for øvrig 34 milliarder dollar for Red Hat, en rekord i 2019 som tidenes største oppkjøp av et programvareselskap.

Satsingen på det såkalte «metaverset», som Meta og Mark Zuckerberg har vært de fremste forkjemperne for, ble oppgitt som en viktig årsak til oppkjøpet.

– Gaming er den mest dynamiske og spennende underholdningskategorien på tvers av alle plattformer i dag. Det vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av metavers-plattformer, sa Microsofts toppsjef Satya Nadella i kunngjøringen av oppkjøpet i januar i fjor.

I hvilken grad EU nå vil stikke kjepper i hjulene for den gigantiske anskaffelsen, gjenstår å se.