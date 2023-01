Etter at kinesiske Lenovo kjøpte ThinkPad av IBM for mange år siden, har de solgt svært godt. De slåss med HP om å være størst i forretningsmarkedet, og det kommer stadig nye ThinkPad-modeller. Dette er et krevende marked som ikke minst vil ha så mye sikkerhet som de kan få. Og det gjør de gjennom Lenovos ThinkShield.

Men Lenovo eier også Motorola, som jobber hardt for å komme seg opp i premiumsegmentet i tillegg til å tilby billige mobiler.

ThinkPhone

Det er nok en god idé å hente navn og egenskaper fra de populære PC-ene og lokke kundene til å kjøpe mobiler som også ser ut som en ThinkPad.

ThinkPhone har fått den lille røde klappen fra ThinkPad som gir ekstra funksjonalitet. Foto: Motorola

ThinkPhone er navnet på telefonen som er pakket med Lenovos sikkerhetsløsning som også i mobilutgave heter ThinkShield. Her skal det være administrasjonsløsninger og sikkerhet basert på både programvare og spesiell maskinvare. Motorola lover også AI-basert sikkerhet gjennom Moto Threat Defense.

I det hele tatt tilbys en lang rekke løsninger som beskytter mobilbrukeren, men som også gjør det mulig for IT-avdelingen å administrere den.

Tåler en støyt

ThinkPhone tåler vann, støv, fall og har ripesikkert Gorilla Glass Victus Foto: Motorola

I tillegg til cyberbeskyttelse er ThinkPhone godt fysisk beskyttet, MIL-sertifisert som den er. Det betyr at den skal tåle støt fra 1,25 meter, og IP-69 sertifiseringen gjør at den kan tilbringe 30 minutter på 1,5 meters vanndyp. Den har også fått den røde knappen som ThinkPad er kjent for og som kan brukes til mange oppgaver.

Kobler seg til ThinkPad

For å få en ThinkPhone til å jobbe effektivt sammen med en ThinkPad, kommer programvaren Think 2 Think-tilkobling. Den kobler raskt enhetene sammen via WiFi når de oppdager hverandre. Og de kobler sammen utklippstavlene, slik at man raskt kan overføre tekst, bilder og annet til den andre enheten. Det er også en funksjon for å trekke og slippe filer mellom enhetene.

Varsel på telefonen vil dukke opp på ThinkPad og kan behandles der. Og man kan åpne Android-apper på PC-en.

En telefon har som regel mye bedre kamera enn en PC, men her kan man bruke telefonkameraet som webkamera.

Det er ikke alle PC-er som har SIM-kort. Det gjør ikke noe her, for det trengs bare et klikk på ThinkPaden for å bruke mobilnettet i ThinkPhone.

Midt i laget

ThinkPhone kommer på markedet fra. 23 januar til 9999 kroner. Det gjelder sannsynligvis en modell med 8 GB RAM og 128 GB lagringsminne. Den kommer selvfølgelig med Android 13 og Qualcomms topp-prosessor Snapdragon 8+ Gen 1. Problemet her er at den er topp-prosessor bare i noen dager etter salgsstart, for så kommer Gen 2, som kan tilby mye mer ytelse og lengre batterilevetid. Vi tror ingen vanlige brukere kommer til å merke forskjell på ytelsen. Det er de som spiller, som merker forbedringer.

Kameraene er greie nok, med et 50 MP optisk stabilisert vidvinkelkamera og en grei sensor. Ultravidvinkelen på 13 MB, derimot, er ikke optisk stabilisert, men det er også det kameraet med minst behov for det. Det kan også fungere som makrokamera. Det tredje bak-kameraet er et 2 MP dybdekamera. Her hadde det vært fint med en tele i stedet.

Ellers har den det som trengs av 5 AH batteri, hurtiglading med en medfølgende veldig liten 68 watt lader som også kan lade PC-er, pOLED-skjerm på 6,6 tommer, to høyttalere med Dolby Atmos og mer til. Alt i en pakke på 188,5 gram.