Vil bryte opp Google: – Prøver å «eliminere» rivaler

At myndighetene lenge har hatt høner å plukke med de store teknologiselskapene er gammelt nytt, og nå er de på krigsstien igjen – denne gangen med Google i siktekorset. Det amerikanske justisdepartementet har nemlig saksøkt internettgiganten, melder nyhetsbyrået AP.

Departementet beskylder Google for misbruk av markedsmakt og konkurransevridende adferd i annonsemarkedet på internett. I tillegg anklages selskapet for å forsøke å «eliminere» rivaler gjennom oppkjøp og gjennom å tvinge annonsører til å bruke produktene deres.

Vil at Google skal selge viktig ressurs

Ingen av disse beskyldningene er direkte oppsiktsvekkende, men denne gangen stiller det amerikanske justisdepartementet et heftig tilleggskrav – at selskapet brytes opp.

I søksmålsdokumentet ber departementet retten om å beordre avhendelse, altså salg, av Google Ad Manager. Dette er Google plattform for kjøp og salg av annonser, som kombinerer de tidligere tjenestene DoubleClick for Publishers (DFP) og DoubleClick Ad Exchange (AdX).

Det amerikanske justisdepartementet anser salg av Google Ad Manager som et absolutt «minimum», og i tillegg bes det om «strukturell avhjelping» av skaden påført av den angivelig konkurransehemmende praksisen til Google.

Søksmålet ber også om at retten formelt erklærer at Google har handlet ulovlig med det de kaller monopoliseringen av annonsemarkedet i USA. Departementet vil også at retten skal instruere Google i å avstå fra å bedrive konkurransefiendtlig praksis.

Åtte delstater med

– Google har korrumpert legitim konkurranse i annonseteknologi-industrien ved å drive en systematisk kampanje for å ta kontroll over mange høyteknologiske verktøy som brukes av annonsører, utgivere og meglere til digital markedsføring, skriver anklageren i søksmålet og fortsetter:

– Ved å plassere seg selv i alle delene av det digitale annonsemarkedet har Google brukt konkurransehemmende, ekskluderende og ulovlige midler til eliminere eller drastisk redusere alle trusler mot sin dominans over digitale annonseringsteknologier.

Den amerikanske justisministeren Merrick Garland hevdet i en pressekonferanse på tirsdag, som gjengitt av AP, at monopoler truer de frie og rettferdige markedene som økonomien er basert på, og at de hindrer innovasjon og skader produsenter og arbeidere.

I tillegg til justisdepartementet leveres søksmålet også på vegne av åtte delstater i USA. Hvorvidt man når frem med søksmålet er høyst uvisst, og dette er ikke akkurat første gangen at myndigheter har rettet ambisiøse søksmål mot IT-gigantene.