Det danske IT-konsulentselskapet Netcompany, som også har betydelig virksomhet i Norge, opplevde at aksjekursen på Nasdaq Copenhagen-børsen raste fra 317,60 da børsen stengt tirsdag ettermiddag, til 246,40 danske kroner løpet av den første halvtimen etter at børsen åpnet klokken 9 onsdag.

I ettertid har kursen steget noe, og klokken 11.30 lå den på 249,80 danske kroner.

Bakgrunnen for denne utvikler er at Netcompany i dag la fram de foreløpige regnskapstallene for året 2022. Ifølge danske Computerworld ble det presentert et godt resultat, med en omsetningsvekst på 52 prosent og et overskudd som er 20 prosent høyere enn i 2021.

Det er ikke resultatene for 2022, men selskapets egne forventninger til 2023, som børsen har reagert negativt på.

– Fra et makroøkonomisk perspektiv ser 2023 ut til å bli enda mer utfordrende enn de to siste prene, noe som reflekteres i våre forventninger for den økonomiske utviklingen. Til tross for de dystre utsiktene venter vi fortsatt å vokse med mellom åtte og tolv prosent, sier toppsjef i Netcompany, André Rogaczewski, i forbindelse med årsrapporten.