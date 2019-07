Nødnettet rykker ut med transportabel basestasjon til Sunnfjord

Jordras og flom i Jølster i Sunnfjord i Sogn og Fjordane har ført til at 150 personer til nå har blitt evakuert. I tillegg er mobilnettet nede i deler av området og brudd på fiberlinjer har sørget for at 500 husstander har mistet tilgangen sin.

– Det er fem basestasjoner som er nede og vi mistenker at årsaken er strømutfall. I tillegg er det to fiberbrudd som har sørget for at husstandene står uten Internett. Vi får ikke lov til å gå inn i området for å rette feil enda på grunn av videre rasfare, sier informasjonssjef i Telenor, Roald Orheim.

Rykker ut med basestasjon

Fiberbrudd hos Telenor skaper også problemer for nødnettet

– Nødnettet er oppe, men vi har noe redusert redundans på grunn av brudd i fiberkablene, sier avdelingsdirektør for Nød- og beredskapskommunikasjon i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sigurd Heier.

Fokuset er å holde den kommunikasjonen de har oppe, men de har og beredskap på de mobile basestasjonene som DSB disponerer.

– Vi er i kontinuerlig dialog med nødetatene og en transportabel basestasjon er på vei til Sunnfjord nå og vil være på plass om 4-5 timer, sa Heier klokken omtrent klokken 11.

DSB eier totalt syv transportable basestasjoner. Disse basestasjonene har, som navnet tilsier, mulighet til å flytte på seg. De får strøm fra aggregat, og har i tillegg mulighet for satellittkommunikasjon, slik at de kan være helt uavhengig av lokal infrastruktur.

Det kan fortsatt skje ytterligere svekkelser av reserveløsningene i området.

– Det som vil være mest uheldig er hvis det kommer flere fiberbrudd, påpeker Heier.

Fungerte under skogbrannen i Lyngdal

Da det brant i Lyngdal tok det to timer fra ordren ble gitt til basestasjonen var på hjul. Deretter om lag to timer transport fra Vest-Agder til Sokndal. Ved situasjoner som krever enda hurtigere frakt, vil disse basestasjonene også kunne transporteres med helikopter.

– Det handler om tid. De transportable basestasjonene må bemannes, transporteres, og settes opp. Det skal ikke ta lenger enn 20 minutter å rigge før den er operativ, fortalte Heier til Inside Telecom.

Artikkelen ble først publisert på bransjenettstedet Inside Telecom.