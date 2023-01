– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde promotert terrorisme og menneskehandel. Da skjønte jeg at jeg var hacket, sier Eva Klokkerud til Drammens Tidende. Interiørdesigneren opplevde i julen at kontoene hennes ble sperret. Det viste seg at kontokaprere hadde prøvd å legge ut innhold som fremmet terrorgruppen IS.

NorSIS sier det er en svindeltype de er godt kjent med.

– Det er en veldig vanlig svindeltype som går ut på at svindlere skaffer seg tilgang til brukerkontoer, for deretter å poste innhold som strider med retningslinjene til Facebook, slik at kontoen blir stengt. Det er ekstra uheldig å bli utsatt for kontokapring dersom man har betalingskort tilknyttet kontoen, sier NorSIS-leder Karoline Hultman Tømte.

Rundt 30 prosent av henvendelsene til slettmeg.no handlet i fjor om kontokapring. Ekspertene anbefaler folk å bruke totrinnspålogging og unngå å ha samme passord på flere tjenester.