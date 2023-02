Norsk DVnor har skiftet eiere. Kudelski Group har solgt selskapet til svenske Pixlo. Salgsbeløpet er ikke kjent. Selskapet ble etablert i 2005, og kjøpt av Kudelski Group i 2017.

DVnor er et ledende mediedistribusjonsselskap som har Altibox og Telenor blant sine største kunder, og i tillegg godt over hundre filmselskaper og distributører på kundelisten.

I en pressemelding skriver Pixlo at oppkjøpet styrker deres posisjon som medialogistikkpartner for innholdseiere, distributører, TV og strømmeoperatører.

Overlappende virksomhet

Det pågår et skifte i film- og TV-industrien, hvor strømming nå er hovedfokus. Dette setter krav til at kundene får materialet sitt i riktig format og kvalitet i høyt tempo. DVnor er eksperter på transkoding, lagring og distribusjon, og dermed en god match for svenske Pixlo som har overlappende virksomhet.

– Markedet er ved et vendepunkt hvor de som ser muligheter vil ende på toppen. Pixlo og DVnor har en unik mulighet til å utmerke seg gjennom sine bransjeledende referanser og teknologi, sier Björn Isakson, administrerende direktør i Pixlo i en pressemelding.

Kudelski rapporterte om reduserte inntekter fra digital TV i 2022, skriver Digital TV Europe. Salget av DVnor er en del av en prosess hvor Kudelski skal fokusere mer på sin kjernevirksomhet.