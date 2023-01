Ny Dragonfly kommer med Intels ferske prosessor

Det er kanskje ikke så rart, for her gjelder det å følge med på prosessorsiden, og Intels 13. generasjon som nå kommer på markedet, skal gjøre underverker for ytelsen. Håper vi. Intel har jo fått en formidabel konkurrent i Apple, men også AMD, og kundene deres forlanger både mer ytelse og lavere strømforbruk.

Litt av greia med Dragonfly gjennom alle generasjoner et at du skal kunne få den så vidt under en kilo. Slik er det med denne også. 0,99 kilo lover HP. Men det er med et lite batteri. De fleste vil nok akseptere litt høyere vekt og et mye større batteri.

Fysisk er Dragonfly G4 lik den tredje generasjonen, der en av de største nyhetene var at den gikk fra 16:9 til et 3:2-format. Altså mer skjerm i høyden.

Tross magre dimensjoner har Dragonfly G4 godt med porter, inklusive SIM-port for 5G. Foto: HP

To kameraer

HP sier at dette er verdens første forretnings-PC som støtter to kameraer. Det innebygde selvfølgelig, men også et løst kamera som kan kobles til med kabel. Poenget er neppe å sende to bilder av deg selv, men av dingser og ting som skal vises fram uten at du forsvinner ut av bildet.

Skal du gjøre deg selv litt mer spennende, slik som på TV kan den etter sigende AI-baserte programvaren Auto Camera Select skifte kamera etter hvilken vei du ser.

I tillegg vil HP Presence sørge for gode bilder og naturlige fager selv i dårlig lys.

Det er også programvare som sørger for å rette opp dokumenter og whiteboard som kameraet rettes mot, slik at de kommer bedre fram for dem som deltar i møter.

Mer intelligent styring

HP har muligens sett seg lei på hvordan Windows holder styr på strøm og ytelse. Det er nok mange enige i. Derfor er øyenstikkeren utstyrt med programvare som justerer ytelsen kontinuerlig og sørger for å kjøre den opp når det trengs. Det er også funksjonalitet som gjør at PC-en går i dvale når det er mulig og raskt våker opp igjen.