Nye regler for nettsider fra i dag

− En merkedag for Norge, skriver UU-tilsynet i en melding på egne nettsider.

Fra 1. februar i år gjelder det nye webdirektivet som stiller krav om universell utforming av IKT og tilgjengelighetserklæring for alle offentlige nettsider.

UU-tilsynet, som har ansvar for tjenesten uustatus.no, der virksomhetene nå skal ha opprettet tilgjengelighetserklæring, kaller endringen et viktig steg for å redusere digitalt utenforskap.

Men ikke alle er i mål. Det kan føre til dagbøter.

Oppmuntrer til å melde fra om feil

I mai 2021 vedtok Stortinget nye regler for universell utforming (UU) for nettsteder og apper. Blant de nye kravene var at alle offentlig eide nettsider, også intranett og apper, måtte ha en lett tilgjengelig tilgjengelighetserklæring, med mulighet for å gi tilbakemelding.

Tilgjengelighetserklæringen skal inneholde informasjon om hvordan løsningen ivaretar kravene til universell utforming, med andre ord hvor tilgjengelig den er for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå, og hvilke planer som finnes for å utbedre mangler.

Fristen ble, etter noe om og men, satt til 1. februar 2023.

Fra i dag skal du altså finne lenke til en tilgjengelighetserklæring på offentlige nettsider. Noen kjappe stikkprøver viser at mange har lagt inn lenke nederst på nettsiden, i et fast bunnområde (footer).

− Vi oppmuntrer innbyggerne til å sjekke tilgjengelighetserklæringene i løsningene de bruker og melde fra om de finner feil, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i meldingen.

Ikke alle i mål

Da pressemeldingen gikk ut, hadde 1524 virksomheter logget inn på uustatus.no og opprettet én eller flere erklæringer. Mange offentlige virksomheter har mer enn én løsning de må lage erklæring for.

486 virksomheter er i mål: 162 av landets kommuner, 10 fylkeskommuner og 94 statlige virksomheter.

− Nå som fristen er ute, kommer vi til å gå gjennom våre lister og se hvem som skal følges opp, sier Rygg.

Ikke alle er i mål, og UU-tilsynet oppfordrer virksomhetene til å få på plass en erklæring så raskt som mulig.

I første omgang skal tilsynet kontrollere at erklæringene er publisert. Først neste år starter kontrollene med innholdet i erklæringene gjennom stikkprøver, anslår tilsynet.

− Men det er viktig å være oppmerksom på at manglende publisert erklæring kan føre til sanksjoner i form av dagbøter, skriver tilsynet på egne nettsider.