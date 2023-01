Nytt verktøy skal avsløre elever som bruker ChatGPT

Det er ikke bare lærere i Norge som fortviler over at elever leverer inn flotte stiler og andre oppgaver basert på ChatGPT.

Nå har to ideelle organisasjoner som jobber med utdanning, bygget et gratis system for å hjelpe lærerne med å oppdage AI-baserte besvarelser. Quill og CommonLit har bygget AI Writing Check basert på en åpen AI-modell, og den kan kjenne igjen tekst som er laget både med ChatGTP og med andre AI-baserte systemer.

De to organisasjonene har testet programvaren på 15.000 arbeider, og de anslår at verktøyet er mellom 80 og 90 prosent nøyaktig. Derfor anbefaler de lærere å være forsiktige når de bruker verktøyet til å avsløre juks – eller akademisk uærlighet, som de kaller det. De sier dette er et midlertidig verktøy i en utvikling som vil gjøre det enda vanskeligere å komme unna med juks.

Verktøyet er svært enkelt å bruke, men det er begrenset til 400 ord. Så her stoppet vi opp og sjekket kladden så langt for å se hva AI Writing Check hadde å si om saken:

Foto: AI Writing Check