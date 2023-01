PC-salget opplevde det kraftigste fallet på nesten 30 år

PC-salget har gått i bølgedaler i lang tid, og generelt har trenden vært nedadgående, selv om vi også har opplevd et og annet avvik. Nå foreligger det imidlertid nye tall som gir få håp om en snarlig opptur, melder blant andre TechCrunch.

Markedsanalytikerne hos Gartner opplyser at PC-forsendelsene i fjorårets siste kvartal gikk ned med hele 28,5 prosent i global sammenheng.

Dette representerer det største kvartalsmessige fallet siden Gartner begynte å føre salgsstatistikk på midten av 90-tallet – altså på rundt 30 år.

Stort fall også for hele året

For hele året gikk salget ned 16,2 prosent sammenlignet med 2021 – også et betydelig fall. I tall ble det sendt ut 286,2 millioner PC-er til forhandlere i løpet av fjoråret.

Når det gjelder tallene for selve PC-produsentene, var det Acer som tok den største støyten, ifølge Gartner. Acers PC-salg gikk ned med solide 41 prosent i 4. kvartal av 2022 sammenlignet med samme periode året før. Den minste nedgangen hadde Apple, med 10,2 prosent.

– Forventningen om en global nedgangstid, økt inflasjon og høyere renter har hatt en stor innvirkning på PC-etterspørselen. Siden mange forbrukere allerede sitter på relativt nye PC-er som ble kjøpt under pandemien, mangler det motivasjon til å kjøpe, noe som fører til at PC-etterspørselen ligger på det laveste nivået på år, sier Gartner om årsaken til nedgangen.

Et annet analysebyrå, IDC, havnet på mer eller mindre identiske tall. Ifølge IDC gikk det globale PC-salget ned med 28,1 prosent i det fjerde kvartalet, og totalt for hele året dalte salget med 16,5 prosent.

PC-salget i fjerde kvartal 2022 sammenlignet med samme periode i 2021, med tall innhentet av Gartner. Foto: Gartner

Enda større fall i Europa

Canalys på sin side legger seg ørlite grann høyere og mener salget gikk ned med 29 prosent i fjorårets siste kvartal, mens nedgangen for hele året lå på 16 prosent. De tre analysebyråene er dermed relativt samstemte.

For EMEA-området, som omfatter Europa, Midtøsten og Afrika er tallene faktisk enda mer dramatiske. Nedgangen i PC-salget i disse regionene gikk ifølge Gartner samlet sett ned med 37,2 prosent for hele 2022, sammenlignet med 2021 – noe Gartner kaller «historisk».

Kinesiske Lenovo, med en markedsandel på cirka 24 prosent, er fremdeles verdens største PC-produsent med relativt komfortabel margin. Bak følger HP og Dell med markedsandeler på henholdsvis 20 og 16 prosent.

I fjor sommer anslo Gartner en nedgang i PC-salget på cirka 10 prosent i 2022, men nedgangen havnet altså på over 16 prosent i stedet. I oktober i fjor opplyste Canalys (krever abonnement) at salget i det tredje kvartalet hadde gått ned med 18 prosent, et tall som ble grundig slått i det fjerde kvartalet.