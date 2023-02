Ruller ut ChatGPT-støtte til Teams

Automatisk referat, forslag til oppfølgingspunkter, teksting av møtedeltagere som snakker et annet språk enn deg og hjelp til å planlegge møtet.

Det er noe av funksjonaliteten det blir mulig å få når Microsoft nå legger ChatGPT3.5-funksjonalitet inn i den utbredte videomøte- og samarbeidsløsningen Teams.

Det melder Microsoft selv i et blogginnlegg onsdag.

Premium-versjon

− Microsoft skal innføre OpenAIs modeller på tvers av kunde- og bedriftsprodukter og introdusere nye kategorier av digitale opplevelser bygget på teknologien, skrev Microsoft på egen blogg da de tidligere i januar meldte en milliardinvestering i selskapet bak ChatGPT.

Integreringen har ikke latt vente på seg. Microsoft skal være i ferd med å implementere ChatGPT i søkemotoren Bing. En rekke observatører har kommentert at dette kan bidra til å utfordre selv Googles hegemoni.

Onsdag rullet de ut premium-versjonen av Microsoft Teams, som skal «inneholde den siste teknologien inkludert store språkmodeller basert på OpenAIs GPT-3.5».

Målet er å gjøre møtene mer intelligente, personalisert og sikre, skriver Microsoft og innfører begrepet «møte-intelligens», som ikke har noe som helst med møtedeltagernes egenskaper å gjøre.

Møte-intelligens

− Det er masser av tidkrevende administrativt arbeid under møter, som å ta notater, finne de viktige konklusjonene og få opp de riktige oppfølgingspunktene og oppgavene og hvem som eier dem, skriver Microsoft.

Det lover selskapet nå å hjelpe til med, med en «intelligent oppsummering», automatiske møtenotater og anbefalte oppgaver, slik at du «får med deg det viktigste selv om du går glipp av møtet».

Språkmodellen lytter til møtet og foreslår notater. Illustrasjonsfoto: Microsoft

Løsningen skal også dele møtet opp i kapitler, så det er enkelt å gå tilbake til det som var mest interessant for deg. En tidslinje skal vise når du kom inn i møtet, slik at det er lett å se hva som skjedde før, og markere når navnet ditt ble nevnt.

Snart skal tidslinjen også markere hvem som snakket nå – ifølge Microsoft for å kunne hoppe til rett sted i opptaket, og altså ikke for å avsløre møteplagere.

Løsningen kan også bidra til å gjøre det enklere å møtes på tvers av språkbarrierer. Automatisk teksting basert på tale-til-tekst og automatisk oversettelse skal fungere for 40 ulike språk.

100 kroner per bruker per måned

Microsoft, som nylig så seg nødt til å kutte 10.000 stillinger innen utgangen av mars, deler ikke ut noe gratis.

Du må ut med ti dollar, tilsvarende en norsk hundrelapp, per bruker per måned for premium-versjonen.

Microsoft tilbyr riktignok produktet til syv dollar i «en begrenset periode», som ser ut til å vare frem til juli.