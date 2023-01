Så mye tjener ansatte hos de store teknologiselskapene i Silicon Valley

Digi.no publiserer av og til saker om lønnsnivå til norske IT-ansatte (krever abonnement). Nå har vi også fått muligheten til å sammenligne de norske lønningene med lønnsnivået man kan forvente hos et av de store IT-selskapene i Silicon Valley.

Den amerikanske nyhetskanalen CNBC rapporterer at California har vedtatt en ny lov som tvinger alle bedrifter med mer enn 15 ansatte til å oppgi lønnen i stillingsannonsene som publiseres.

Skal sikre rettferdighet

Tanken bak loven er å gjøre lønnsforhold mer transparente og å redusere lønnsforskjeller mellom kjønnene, samt gjøre minoriteter og kvinner mer konkurransedyktige i jobbmarkedet.

Nå som loven faktisk har trådt i kraft kan man med andre ord sjekke lønnen for ulike typer stillinger hos store aktører som Apple, Google, Microsoft og så videre.

Som CNBC peker på har loven imidlertid noen smutthull. Et av dem er at arbeidsgiverne ikke er pliktige til å oppgi full kompensasjon, som ofte inkluderer blant annet bonuser, aksjeopsjoner og frynsegoder.

Det går også an for selskapene å oppgi et stort lønnsspekter for å slippe å spesifisere en sum. For eksempel oppgir en av de seneste stillingsannonsene hos Apple en lønn på mellom 121.000 – 230.000 dollar for en programvareingeniør i en ledende stilling – avhengig av utdannelse, erfaring og ferdigheter.

En annen annonse hvor det søkes etter en ingeniør til AR-applikasjoner opererer med et lønnsspenn på 130.000 – 242.000 dollar.

Gjennomfører lønnsanalyser

Hos Google opereres det med tall som ikke skiller seg drastisk fra de man finner hos Apple. I en stillingsannonse hos Google hvor det søkes etter en senior-programvareingeniør tilbys det en lønn på mellom 148.000 – 230.000 dollar i året – og det spesifiseres at bonuser og frynsegoder kommer i tillegg.

Facebook-eieren Meta tilbyr på sin side mellom 173.000 – 241.000 for å sikre seg en kvalifisert programvareingeniør til å jobbe med datasyn-teknologi, og også her spesifiseres det at bonus og andre frynsegoder kommer i tillegg.

Noen av IT-aktørene hevder å allerede har implementert mye av det som love er ment å sikre. En talsperson for Meta uttalte overfor CNBC at selskapet jevnlig gjennomfører analyser an lønnsnivået til ansatte for å sikre rettferdighet. Google og Apple ga ingen kommentarer.

Selv om Silicon Valley trolig fremdeles tilbyr de høyeste lønningene innen IT og teknologi, er Norge heller ingen sinke. I en global undersøkelse utført i fjor sommer havnet Norge på en sjetteplass over landene hvor utviklere tjener mest (krever abonnement).